Babnet

السعودية تستضيف البطولة العربية للدراجات على الطريق-2023

Publié le Dimanche 05 Novembre 2023 - 22:07 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تستضيف السعودية في شهر ديسمبر المقبل، منافسات البطولة العربية لدراجات الطريق 2023 (رجال وسيدات) في مدينة الرياض، بإشراف الاتحاد الدولي للدراجات والاتحاد العربي للعبة.

ويتنافس في البطولة 300 دراجا و دراجة يمثلون 14 منتخبا ، حيث تقام المنافسات على مدى سبعة أيام ، من خلال سباقات فرق ضد الساعة وفردي ضد الساعة و فردي عام، بمسافة إجمالية تبلغ 730 كيلومترا.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 276397


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023 | 23 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:19
14:57
12:10
06:49
05:20
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
20° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
21°-17
24°-15
23°-16
23°-15
  • Avoirs en devises
    25315,0

  • (06 nov)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 3,36428 DT        1$ =3,17430 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06 nov)   1003,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*