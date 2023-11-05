السعودية تستضيف البطولة العربية للدراجات على الطريق-2023

تستضيف السعودية في شهر ديسمبر المقبل، منافسات البطولة العربية لدراجات الطريق 2023 (رجال وسيدات) في مدينة الرياض، بإشراف الاتحاد الدولي للدراجات والاتحاد العربي للعبة.



ويتنافس في البطولة 300 دراجا و دراجة يمثلون 14 منتخبا ، حيث تقام المنافسات على مدى سبعة أيام ، من خلال سباقات فرق ضد الساعة وفردي ضد الساعة و فردي عام، بمسافة إجمالية تبلغ 730 كيلومترا.

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