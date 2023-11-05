المنستير: حملة شبابية لجمع التبرعات تضامنا مع الشعب الفلسطيني تحت شعار "فلسطين في القلب"

تحت شعار "فلسطين في القلب"، نظمت اليوم الأحد دار الشباب بالمنستير، حملة تبرعات للشعب الفلسطيني في الساحة الواقعة قبالة مقر دار الشباب، بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي والغرفة الفتية الاقتصادية بالمنستير، وفق ما أفادت به (وات) فائزة بن صالح مديرة دار الشباب بالمنستير.



وشملت هذه الحملة تركيز خيمة للهلال الأحمر التونسي لجمع التبرعات، وورشة في الفنون التشكيلية حول القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي بمشاركة رواد دار الشباب بالمنستير، الذين رسموا خارطة فلسطين والعلم الفلسطيني وطالبوا في رسوماتهم بتحرير فلسطين ونددوا بتكميم الأفواه والتعتيم على المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في الاراضي المحتلة.





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كما تضمنت الحملة عرض منتوجات لحرفية ستخصص مداخيلها لفائدة الشعب الفلسطيني، وفقرات تحسيسية للشباب حول القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات يومية، وما يرتكبه الكيان الصهيوني منذ يوم 7 أكتوبر الفارط من حرب إبادة في حق الفلسطينيين في غزة.