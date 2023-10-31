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رابطة حقوق الإنسان تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لوقف العدوان على ابناء الشعب الفلسطيني بغزة وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لهم

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 22:11 قراءة: 0 د, 42 ث
      
دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لوقف العدوان ورفع الحصار المفروض على غزة وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للسكان.

وطالبت، في رسالة مفتوحة توجهت بها إلى المجتمع الدولي، بإدانة قوية وصريحة للمجازر التي يرتكبها الكيان المحتل في غزة وبإدانة الدول والجهات التي دعمت أو سهلت العدوان على الشعب الفلسطيني.

...

كما حثت المجتمع الدولي على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الحرية ومقاومة الاحتلال داعية إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني.

وعبّرت الرابطة عن واستنكارها لحملة الإبادة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يقترفها الكيان المحتل في حق الشعب الفلسطيني مما أسفر عن أكثر من 8000 شهيد و20000 جريح وعشرات الآلاف من المشردين منذ بداية الشهر الجاري.

كما اعتبرت في الرسالة المفتوحة أن وضعية الطوارئ الإنسانية ومعاناة الفلسطينيين المستمرة تتطلب تحركا فوريا وحازما.


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