Babnet

التخفيض في معاليم المكوث والتعريفة القصوى الموظفة على البضائع ذات المكوث المطوّل بميناء تونس/حلق الوادي/رادس

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 20:03 قراءة: 0 د, 33 ث
      
"تخفّض معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع الموظفة على البضائع ذات المكوث المطول بميناء تونس/ حلق الوادي/ رادس إلى حدود معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع المستوجبة لمدة 4 أشهر و15 يوما"، وفق قرار من وزيرة المالية ووزير الّنقل ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ في 20 أكتوبر 2023، صدر بالرائد الرسمي، الثلاثاء.

وأشار القرار الوزاري المتعلّق بالتخفيض في معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع الموظفة على البضائع ذات المكوث المطول بميناء تونس/ حلق الوادي/ رادس إلى أنّه "يبقى التخفيض المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله حيز النفاذ. وبانقضاء هذا الأجل تطبق الإجراءات القانونية في شأن البضائع، التّي يتخلف أصحابها عن رفعها".

...



تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 276092


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 | 16 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:26
15:02
12:10
06:42
05:14
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet27°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-20
29°-20
31°-17
25°-18
22°-16
  • Avoirs en devises
    25060,0

  • (31 oct)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,35690 DT        1$ =3,17762 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 oct)   599,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*