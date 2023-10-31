مدنين تقديم النتائج النهائية لدراسة انجاز جسر يربط جزيرة جربة بالجرف

قدم اليوم مكتب الدراسات المكلف بانجاز دراسة احداث وصلة دائمة تربط جزيرة جربة بالجرف النتائج النهائية للدراسة والمسار المعتمد للجسر وما يتضمنه من طرقات من الجانبين بجربة اجيم ومنطقة الجرف حيث تم عرض هذه النتائج على المواطنين خلال جلسة انتظمت اليوم بمقر معتمدية جربة اجيم.



وقد تم اعتماد مسار "د "الذي اجمع عليه اغلب المواطنين في كل الاجتماعات من جملة 6 مسارات اقترحها مكتب الدراسات وذلك اعتبارا لكون هذا المساريعد الافضل اجتماعيا وبيئيا لعدم وجود اثار سلبية على البيئة البحرية .ويبلغ طول الجسر 2 فاصل 4 كلم وارتفاعه 15 مترا فيما تقدر الكلفة الجملية بين 900 مليون دينار

و 1100 مليون دينار باحتساب كلفة مراقبة الاشغال المقدرة ب6 بالمائة من كلفة المشروع.



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وحسب المدير الجهوي للتجهيز بولاية مدنين صابر الضيفي فان لجنة قيادة مكونة من مختلف الوزارات ذات العلاقة ستنعقد يوم 7 نوفمبر المقبل للنظر في المرحلة المقبلة ومنها الانطلاق في الدراسات المعمقة والبحث عن مصادر التمويل اما عن طريق ميزانية الدولة او عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص او غيرها من الصيغ معتبرا ان المطلوب توفر الامكانيات المالية لانجاز المشروع بقسميه انجاز جسر وسلسلة الطرقات.

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ومن جهته دعا والي مدنين سعيد بن زايد الى ان يكون المشروع في مستوى امال وانتظارات الاهالي والى العمل على الدفاع عن هذا المشروع بكل قوة وبثقل كل الولاية لانجازه سيما وانه يحظى بمتابعة رئاسية كبرى وفق قوله.

ودعا المواطنون في هذا الاجتماع الى ضرورة التسريع في انجازالمشروع حتى يرى هذا الحلم النور ويحقق اهدافه في تغير المشهد التنموي بالجهة . وحسب المدير الجهوي للتجهيز بولاية مدنين صابر الضيفي فان لجنة قيادة مكونة من مختلف الوزارات ذات العلاقة ستنعقد يوم 7 نوفمبر المقبل للنظر في المرحلة المقبلة ومنها الانطلاق في الدراسات المعمقة والبحث عن مصادر التمويل اما عن طريق ميزانية الدولة او عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص او غيرها من الصيغ معتبرا ان المطلوب توفر الامكانيات المالية لانجاز المشروع بقسميه انجاز جسر وسلسلة الطرقات.ومن جهته دعا والي مدنين سعيد بن زايد الى ان يكون المشروع في مستوى امال وانتظارات الاهالي والى العمل على الدفاع عن هذا المشروع بكل قوة وبثقل كل الولاية لانجازه سيما وانه يحظى بمتابعة رئاسية كبرى وفق قوله.ودعا المواطنون في هذا الاجتماع الى ضرورة التسريع في انجازالمشروع حتى يرى هذا الحلم النور ويحقق اهدافه في تغير المشهد التنموي بالجهة .