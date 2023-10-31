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الفيفا يؤكد أن السعودية هي المترشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 2034

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 18:24 قراءة: 0 د, 27 ث
      
‬قال الاتحاد الدولي لكرة القدم ‭)‬الفيفا) اليوم الثلاثاء إن السعودية هي الاتحاد الوحيد الذي تقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد.
وكان الفيفا قد دعا دول آسيا ومنطقة أوقيانوسيا لتقديم عروضها لاستضافة البطولة بحلول 31 أكتوبر الحالي.
وأعلنت السعودية أنها ستتقدم بعرض بعد دقائق فقط من الإعلان في الرابع من أكتوبر.
وقالت أستراليا اليوم الثلاثاء إنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة تاركة السعودية المرشحة الوحيدة.
...


ومنح الفيفا حق تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا كما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباريات ضمن الاحتفال بمائوية البطولة.


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