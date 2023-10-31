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أريانة: بعد انتهاء أشغال تهيئتها دار الشباب بأريانة تستأنف نشاطها اليوم الثلاثاء

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 18:22 قراءة: 0 د, 24 ث
      
استأنفت دار الشباب بأريانة اليوم الثلاثاء نشاطها بصفة رسمية بعد أن تمّ القبول الوقتي لمشروع التهيئة الشاملة التي خضعت لها لمدة أكثر من ستة أشهر ، في إطار دعم وتعزيز مؤسسات الشباب من الجيل الثاني باعتمادات مالية قدرت ب 374 أ.د محمولة على ميزانية وزارة الشباب والرياضة.
وأعلنت دار الشباب أنها تعتزم بمناسبة استئناف نشاطها بعث عدد من النوادي في اختصاصات الإبداعات والبراعات اليدوية والتجديد التكنولوجي وعازفي الغيثارة الشبان وتنس الطاولة، داعية الشباب إلى الراغبين في الانخراط إلى الإتصال بإدارة المؤسسة.


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