اياب الدور نصف النهائي للدوري الافريقي - عادل رمزي: تنتظرنا مباراة صعبة للغاية رغم اسبقية الذهاب

اكد عادل رمزي مدرب الوداد البيضاوي المغربي ان لقاء اياب الدور نصف النهائي للدوري الافريقي المقرر غدا برادس ضد الترجي الرياضي سيكون صعبا للغاية رغم اسبقية مباراة الذهاب (1-0).

وقال رمزي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة اليوم الثلاثاء بتونس ان تحدي احد عمالقة القارة على ارضه وامام جماهيره يكون دائما معقدا بالرغم من الفوز بلقاء الذهاب مؤكدا ان الوداد سيدافع عن حظوظه من اجل الترشح الى الدور النهائي.

واشار الى ان فريقه سيخوض لقاء الاياب وكانه مباراة جديدة وسيستغل الاوراق اللازمة والاسلوب التكتيكي الناجع من اجل اقتلاع ورقة العبور الى الدور النهائي.

واوضح مدرب الوداد ان الفريق الذي سينجح في المحافظة على اكثر جاهزية بدنية في بقية المقابلات سيكون التتويج حليفه وذلك بالنظر الى نسق المقابلات المرتفع الذي فرضه المنظمون في النسخة الاولى من هذه المسابقة.



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واضاف ان مواجهة فريق في حجم الترجي الرياضي يترك حتما مضاعفات على المستوى البدني خاصة وان الرهان هام في هذا الدربي المغاربي الجديد والذي يعد بمثابة دور نهائي قبل الاوان لكنه ابرز في المقابل المامه بكل خصائص منافسه وانه يملك كل الوسائل لارباكه على ارضه بملعب رادس ومنعه من قلب المعطيات لفائدته خاصة وانه سيحاول احكام استغلال مساندة جماهيره.

ويذكر ان الوداد كان فاز في لقاء الذهاب الذي دار يوم الاحد الماضي بالدار البيضاء (1-0).