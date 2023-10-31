Babnet

اياب الدور نصف النهائي للدوري الافريقي - عادل رمزي: تنتظرنا مباراة صعبة للغاية رغم اسبقية الذهاب

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 18:19 قراءة: 1 د, 1 ث
      
اكد عادل رمزي مدرب الوداد البيضاوي المغربي ان لقاء اياب الدور نصف النهائي للدوري الافريقي المقرر غدا برادس ضد الترجي الرياضي سيكون صعبا للغاية رغم اسبقية مباراة الذهاب (1-0).
وقال رمزي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة اليوم الثلاثاء بتونس ان تحدي احد عمالقة القارة على ارضه وامام جماهيره يكون دائما معقدا بالرغم من الفوز بلقاء الذهاب مؤكدا ان الوداد سيدافع عن حظوظه من اجل الترشح الى الدور النهائي.
واشار الى ان فريقه سيخوض لقاء الاياب وكانه مباراة جديدة وسيستغل الاوراق اللازمة والاسلوب التكتيكي الناجع من اجل اقتلاع ورقة العبور الى الدور النهائي.
واوضح مدرب الوداد ان الفريق الذي سينجح في المحافظة على اكثر جاهزية بدنية في بقية المقابلات سيكون التتويج حليفه وذلك بالنظر الى نسق المقابلات المرتفع الذي فرضه المنظمون في النسخة الاولى من هذه المسابقة.
...

واضاف ان مواجهة فريق في حجم الترجي الرياضي يترك حتما مضاعفات على المستوى البدني خاصة وان الرهان هام في هذا الدربي المغاربي الجديد والذي يعد بمثابة دور نهائي قبل الاوان لكنه ابرز في المقابل المامه بكل خصائص منافسه وانه يملك كل الوسائل لارباكه على ارضه بملعب رادس ومنعه من قلب المعطيات لفائدته خاصة وانه سيحاول احكام استغلال مساندة جماهيره.
ويذكر ان الوداد كان فاز في لقاء الذهاب الذي دار يوم الاحد الماضي بالدار البيضاء (1-0).


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 276082


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 | 16 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:26
15:02
12:10
06:42
05:14
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet27°
23° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-20
28°-20
30°-17
24°-17
21°-15
  • Avoirs en devises
    25060,0

  • (31 oct)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,35690 DT        1$ =3,17762 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 oct)   599,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*