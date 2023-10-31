طارق ثابت: على اللاعبين والجماهير ان يكونوا رجلا واحدا

اعتبر طارق ثابت مدرب الترجي الرياضي التونسي ان المباراة امام الوداد الرياضي المغربي المقررة غدا الاربعاء على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر لحساب اياب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الافريقي لكرة القدم ستكون صعبة على الفريقين.



وقال خلال لقاء اعلامي انعقد اليوم الثلاثاء بقاعة الندوات الصحفية بملعب حمادي العقربي برادس ان "المقابلة ستجمع بين فريقين يعرفان بعضهما جيدا لكن اسبقيتي الارض والجمهور قد تخدم مصلحتنا".





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وتابع "لقد كان الوداد مبادرا في مباراة الذهاب وسبب لنا صعوبات بطريقته التكتيكية 3-5-2 غير اننا احكمنا التمركز على الميدان ونحن على أتم الجاهزية لخوض جولة الاياب. اللاعبون مستعدون وعازمون على تقديم افضل ما لديهم، الاجواء والعزيمة التي رافقت التمارين تقيمان الدليل على مدى رغبتهم القوية على تخطي الوداد".

ورد على سؤال حول اسبقية الجمهور، اعرب طارق ثابت عن امله في في رؤية اللاعبين والجماهير يشكلون رجلا واحدا بروح انتصارية مشتركة تاكيدا للمكانة التي يتمتع بها الترجي الرياضي كأحد ابرز الاندية على الصعيد الافريقي مضيفا "اليوم ومع تواتر المباريات، ارتفع منسوب الثقة في الفريق وستشاهدون غدا "11 محاربا" على الميدان الى جانب 5 عناصر بديلة جاهزة للمساندة".

وبخصوص وضعية حارس المرمى امان الله مميش الذي كان قد تغيب عن لقاء الذهاب لاسباب صحية، اكد طارق ثابت انه حتى الان لم يتم اعطاء اي اشارة له من قبل الاطار الطبي مبينا انه سواء لعب مميش او معز بن شريفية فانه على قناعة راسخة بأن الشباك تخضع لحراسة جيدة".

ومن جهته، اوضح لاعب الارتكاز غيث الوهابي ان رفاقه واعون بقيمة الرهان وعازمون على تخطي هذه العقبة وكسب التحدي الذي تنطوي عليه هذه المشاركة.