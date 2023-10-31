وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن مضاعفة التحويلات المالية لخلاص المستحقات المفوترة لدى صندوق التأمين على المرض

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن مضاعفة التحويلات المالية لخلاص المستحقات المفوترة لدى صندوق التأمين على المرض لفائدة المستشفيات العمومية والصيدلية المركزية والمستشفى العسكري بتونس ومسدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص ومستحقات المضمونين الاجتماعيين ومصحات تصفية الدم.





وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن الاجراء يأتي في اطار تطبيق توصيات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لتوفير الرعاية الصحية بما يحفظ كرامة المواطنين وتكريسا للحق الدستوري في الصحة وفي اطار دعم منظومة الصحة العمومية.



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وكشفت، عن أن الصندوق الوطني للتأمين عن المرض تولى خلاص 36 مؤسسة استشفائية عمومية في كامل مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض ، مشيرة، الى أنه تم خلاص كامل المستحقات الراجعة للمضمونين الاجتماعيين علاوة على خلاص كامل مستحقات مصحات تصفية الدم وأيضا سداد كامل مستحقات المستشفى العسكري بتونس.





وأكدت، أن الصندوق تمكّن من خلاص 30 مؤسسة استشفائية عمومية في جزء هام من مستحقاتها المفوترة وسدّد جزء هام من مستحقات مسدي الخدمات في القطاع الخاص بما سمح باحترام الآجال التعاقدية علاوة على انجازه تحويلات مالية استثنائية لفائدة الصيدلية المركزية.