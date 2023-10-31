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تطاوين: برنامج ورشات علمية بفرع تطاوين لمدينة العلوم خلال الاسبوع الجاري ونادي الحساب الذهني يفتح بداية من الجمعة القادم

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 14:30 قراءة: 0 د, 35 ث
      
اعد فرع تطاوين لمدينة العلوم، لرواده بمناسبة العطلة المدرسية، خلال الاسبوع الجاري، برنامجا خاصا انطلق صباح اليوم الثلاثاء ويتواصل الى غاية يوم السبت القادم.

ويتضمن هذا البرنامج العديد من الورشات العلمية الخاصة بمختلف المستويات التعليمية منها المتعلقة بالدورة الدموية والحواس الخمسة والهيكل العظمي عند الانسان، بالاضافة الى ورشات تهتم بعالم الجراثيم والعدد الذهبي والكهرباء الساكنة وسحر الرياضيات والمجهر الضوئي والنظام الشمسي، وغيرها.

...

كما تهتم بعض الورشات، حسب ما تم توفيره من تجهيزات وادوات على ذمة الفرع، بمواضيع الضغط والفراغ والظواهر الجيولوجية ومكونات التربة والقوة.

وسينطلق نادي الحساب الذهني، بداية من يوم الجمعة القادم، في نشاطه بفرع تطاوين لمدينة العلوم ويخصص 4 حصص في كل شهر بمقابل مادي حدد ب20 دينارا للفئة العمرمية من 10 الى 12 سنة.


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