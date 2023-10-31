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قانون المالية الاصلي وقانون المالية التعديلي لسنة 2023

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 10:42 قراءة: 1 د, 7 ث
      
يستعرض المؤطر التالي، أهم نقاط الاختلاف ومواقع الالتقاء بين ميزانية الدولة لسنة 2023 في نسختها الاصلية ونظيرتها المعدلة المعروضة على البرلمان.

نقاط الاختلاف بين القانون الاصلي والتعديلي

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- حجم الميزانية يرتفع بنسبة 9ر1 بالمائة
- تراجع نسبة النمو الاصلية من 8ر1 بالمائة الى 9ر0 بالمائة
- يقلص سعر برميل النفط من 89 دولار الى 83 دولار
- يقلص الانتاج المحلي من النفط بنسبة 8 بالمائة
- يخفض موارد سنة 2023، من 2ر13 بالمائة الى 7ر10 بالمائة
- تراجع الموارد بنحو مليار دولار وزيادة الانفاق بنحو 1ر2 مليار دينار
- يخصص 3ر1 مليار دينار لدعم المحروقات و 2ر1 مليار دينار لدعم المواد الاساسية
- الدين العمومي سيزيد 535 مليون دينار على شكل فائدة دين

نقاط مشتركة

- يحافظ المشروع المعدل على نفقات التأجير عند 7ر22 مليار دينار
- يبقي على نفس نفقات التسيير عند3ر2 مليار دينار
- نفس نفقات التدخلات عند 2ر17 مليار دينار
- الابقاء على نفس نفقات العمليات المالية
الابقاء على دعم النقل عند مستوى 640 مليون دينار

دوافع التعديل
- استمرار موجة الجفاف وارتفاع واردات الحبوب
- النزاع بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع اسعار المواد الاساسية
- التطورات في سعر صرف الدينار

نتائج مرتقبة مع موفي 2023

- نسبة الدعم من الناتج المحلي الاجمالي سترتفع الى 2ر7 بالمائة
- حجم الدين العمومي سيرتفع الى 2ر80 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي


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