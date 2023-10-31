تونس تتلقي دعوة رسمية موجهة الى رئيس الحكومة لحضور افتتاح معرض ميلانو للصناعات التقليدية

تلقت تونس، امس الاثنين، دعوة رسمية موجهة الى رئيس الحكومة احمد الحشاني، لحضور افتتاح معرض ميلانو الدولي يوم 2 ديسمبر 2023 ، والذي ستحل عليه تونس ضيفة شرف.



وتلقت الدعوة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب حرم قزاح خلال لقائها ، سفير إيطاليا بتونس فابريسيو ساجيو، الذي كان مرفوقا برئيس مؤسسة معرض ميلانو الدولي انطونيو انتيجيلتا الى جانب رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية صالح عمامو.





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وتشارك تونس في الدورة السابعة والعشرين للمعرض الذي ينتظم من 02 إلى 10 ديسمبر 2023 من خلال جناج يضم حوالي 70 مؤسسة حرفية.

واكد المشاركون في اللقاء على ضرورة توفير سبل نجاح المشاركة التونسية التي تعتبر فرصة لتأكيد موقع وجودة الصادرات التونسية في قطاع الصناعات التقليدية .

ويعد معرض ميلانو للصناعات التقليدية ، من بين أكبر المعارض المتخصصة في المجال ويستقطب أكثر من ثلاثة آلاف مؤسسة من كل بلدان العالم وزيارة أكثر من مليون زائر.