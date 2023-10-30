Babnet

تكليف لجنة لمعالجة وإيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة أمام البنوك ذات ذات المساهمات العمومية

Publié le Lundi 30 Octobre 2023 - 21:53 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قرر رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، تكليف لجنة قيادة على مستوى رئاسة الحكومة للعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة كل الاشكاليات والمصاعب، التي تعترض البنوك ذات المساهمات العمومية المشتركة لتمكينها من إسترجاع دورها كمؤسسات مصرفية مستديمة وداعمة للاقتصاد والاستثمار على المدى المتوسط والطويل.

جاء ذلك في إطار جلسة وزارية، انعقدت، الإثنين، خصّصت للنظر في تقدم تنفيذ القرارات المتخذة في شأن البنوك ذات المساهمات العمومية المشتركة والفرضيات المطروحة بخصوص مآل مساهماتها في رأس مال هذه البنوك.

...

وشدّد رئيس الحكومة، بالمناسبة، على ضرورة المحافظة على رأس مال البنوك المعنية، مع معالجة وضعيتها حالة بحالة، كما أكد على ايجاد حلول حينية لحلحلة وضعيتها المالية الصعبة.

وجرت الجلسة بحضور عدد من الوزراء منهم وزيرة المالية، سهام نمصية، إلى جانب حضور محافظ البنك المركزي، مروان العبّاسي.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 276033


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 30 أكتوبر 2023 | 15 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:54
17:27
15:03
12:10
06:41
05:13
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet35°
23° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-23
27°-20
31°-20
29°-18
26°-16
  • Avoirs en devises
    25018,2

  • (30 oct)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,35885 DT        1$ =3,18011 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 oct)   2147,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*