تكليف لجنة لمعالجة وإيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة أمام البنوك ذات ذات المساهمات العمومية

قرر رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، تكليف لجنة قيادة على مستوى رئاسة الحكومة للعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة كل الاشكاليات والمصاعب، التي تعترض البنوك ذات المساهمات العمومية المشتركة لتمكينها من إسترجاع دورها كمؤسسات مصرفية مستديمة وداعمة للاقتصاد والاستثمار على المدى المتوسط والطويل.



جاء ذلك في إطار جلسة وزارية، انعقدت، الإثنين، خصّصت للنظر في تقدم تنفيذ القرارات المتخذة في شأن البنوك ذات المساهمات العمومية المشتركة والفرضيات المطروحة بخصوص مآل مساهماتها في رأس مال هذه البنوك.





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وشدّد رئيس الحكومة، بالمناسبة، على ضرورة المحافظة على رأس مال البنوك المعنية، مع معالجة وضعيتها حالة بحالة، كما أكد على ايجاد حلول حينية لحلحلة وضعيتها المالية الصعبة.



وجرت الجلسة بحضور عدد من الوزراء منهم وزيرة المالية، سهام نمصية، إلى جانب حضور محافظ البنك المركزي، مروان العبّاسي.