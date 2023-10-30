المنستير: الهلال الأحمر التونسي يواصل عمليات تجميع المساعدات للشعب الفلسطيني

تستمر عمليات تجميع المساعدات لفائدة الشعب الفلسطيني على مستوى المكتب الجهوي للهلال الأحمر التونسي بالمنستير من ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان وفق ما أفاد وات اليوم منذر جعفورة رئيس المكتب الجهوي للهلال الأحمر بالمنستير.

وأرسل المكتب الجهوي للهلال الأحمر بالمنستير أمس نحو المقر المركزي للهلال الأحمر التونسي دفعة ثانية من المساعدات بقيمة 72 ألف دينار وقبلها دفعة أولى من المساعدات بقيمة حوالي 80 ألف دينار وهي تضم حليب الأطفال وآلات طبية وادوية وسبعة مولدات كهربائية.

ونظم الهلال الأحمر التونسي أمس بمعرض الساحل بالساحلين عملية بيع لعدّة منتوجات تبرع بها مواطنون مما سمح بجمع مبلغ مالي قدره 63 ألفا و 750 دينارا حسب منذر جعفورة مثمنا جهود كلّ الذين تبرعوا وخاصة الذين أشرفوا على عملية التنظيم والبيع والتي لم تكن سهلة.

وينظم الطلبة على مستوى العديد من الكليات بجامعة المنستير والمبيتات والمدارس الإبتدائية عمليات تجميع مساعدات بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي.



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