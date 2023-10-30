يوم دراسي حول تاريخ الرياضة العسكرية: تخليد للذاكرة وتذكير بانجازات الأبطال

انتظم اليوم الاثنين بضاحية قمرت يوم دراسي حول تاريخ الرياضة العسكرية وذلك بمشاركة 200 رياضي عسكري ورؤساء جامعات رياضية ورياضيين عسكريين قدامى.



وتمّ على هامش هذا اليوم الدراسي الذي يسبق موعد افتتاح المنتدى العالمي لعلوم الرياضة العسكرية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية بيوم، استعراض تطور الرياضة العسكرية التونسية منذ الاستقلال، وابراز مجالات التعاون مع الجمعيات والجامعات واللجنة الوطنية الأولمبية التونسية ووزارة الشباب والرياضة.

وأجمع المداخلات على اهمية الدور التاريخي الذي لعبه الرياضيون العسكريون في مختلف التظاهرات الرياضية الكبرى منذ ستينات القرن الماضي، وتشريفهم للراية الوطنية في المحافل الدولية والأولمبية على غرار البطل العالمي العسكري والأولمبي محمد القمودي وما حققه من انجازات باهرة طوال مسيرته الرياضية.



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وبيّن المشاركون في هذا السياق، أنّ اليوم الدراسي حول تاريخ الرياضة العسكرية يمثل فرصة لتعريف الجيل الجديد والاجيال القادمة باسهامات أبطال تونس، كما يمثل لمسة وفاء واعترافا باسهامات ثلة من العسكريين المتقاعدين ذوي الخبرة في المجال الرياضي وسبق لهم العمل بادارة التربية البدنية والرياضة العسكرية على غرار العقيد المتقاعد عبد القادر السماتي والرائد المتقاعد توفيق محفوظ والوكيل اول متقاعد عبد الحميد الرفرافي.

وأفاد الحاضرون أنّ الرياضة العسكرية التونسية تألقت في أكثر من مناسبة خلال البطولات العالمية العسكرية من 1961 الى 2014 بمختلف الاختصاصات، حيث توجت الملاكمة بفضية في 1961 بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوجت ألعاب القوى بذهبية في 1962 بهولندا، وبرز فريق كرة القدم في 1964، وفريق الكرة الطائرة 1966 والدراجات والمبارزة في 1972، والهوكي في 1973، والرياضة البارالمبية في 1976، والرماية في 1977، وتوجت المبارزة بفضية في 1980 بتونس والمصارعة بفضية بطولة العالم بايطاليا في 1988، كما كان للمنتخب العسكري للجيدو والتايكواندو تمثيل في بطولة العالم في 1988 و2007، وتألقت رياضة التايكواندو باحراز ذهبية 2014 ببطولة العالم بايران.

ولاحظ المتداخلون أنّ الرياضة العسكرية التونسية عاشت عشريتين ذهبيتين، الأولى بين 1962 و1972 نال خلالها رياضيو ألعاب القوى والعدو الريفي 20 ميدالية والملاكمة 8 ميداليات ذهبية في تظاهرات دولية.

أما الفترة الثانية فقد كانت من 1973 الى 2021، حصد خلالها الرياضيون التونسيون 7 ميداليات ذهبية في ألعاب القوى والعدو الريفي و5 ميداليات ذهبية في الملاكمة و3 ميداليات ذهبية في التايكواندو.



وفي ما يلي أبرز الأسماء التونسية التي توجت بالمعدن النفيس في بطولات العالم العسكرية: ألعاب القوى



محمد القمودي - 16 ميدالية ذهبية من 1962- 1970 في هولندا واسبانيا وايطاليا والمغرب واليونان وفرنسا وتونس

عبد القادر الزدام - ذهبيتان في 1971 بفنلندا

عبد الله روين - ذهبية في 1971 بفنلندا

منصور قطاية - 1 ذهبية في 1972 بايطاليا

محمد الزايدي - ذهبيتان في 1978 و1979 بايطاليا وايرلندا

فتحي البكوش - ذهبيتان في 1987 و1988 بفرنسا وبلجيكا

عبد الرزاق الكتاري - ذهبية في 1988 بألمانيا

عواطف بن حسين - ذهبية في 2003 بايطاليا

عمر بن يحي - ذهبية في 2015 بكوريا الجنوبية



الملاكمة

صالح الوسلاتي - 3 ميداليات في 1962 و1964 و1965 في لوكسمبورغ وتونس وألمانيا

طاهر الطرهوني - 2 ميداليات في اللوكسمبورغ و ألمانيا

عثمان النايلي - ميدالية في 1962 بلوكسمبورغ

الطاهر بلحسن - ميدالية في 1964 بتونس

عمارة بوخريص - ميدالية في 1966 بايطاليا

رياض القلاعي - ميدالية في 1994 بتونس

سامي الخليفي - ميدالية في 1996 بألمانيا

ادريس المالكي - ميدالية في 1999 بكرواتيا

وليد الشريف - ميدالية في 2006 بألمانيا

حسان شقطمي - ميدالية في 2015 بكوريا الجنوبية