باجة: افتتاح موسم جني وتحويل الزيتون يوم 1 نوفمبر القادم وسط تقديرات بانخفاض الصابة بنسبة 40 بالمائة

أعلن المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية باجة، صابر البنبلي، خلال جلسة عمل انعقدت، اليوم الاثنين، بمقر الولاية، عن افتتاح موسم جنى وتحويل الزيتون 2023-2024 يوم 1 نوفمبر القادم وسط توقعات بصابة دون المتوسط، وانخفاض بـ40 في المائة فى صابة الزياتين من خلال إنتاج حوالي 32 الف طن مقابل 54 الف طن خلال الموسم المنقضي.



وتشير التقديرات إلى انّه من المنتظر توفير 500 الف يوم عمل لفائدة 5 الاف عامل، وستؤمن تحويل الصابة 34 معصرة منها 3 معاصر تقليدية بطاقة تحويل تصل الى الفي طن فى اليوم الواحد، وطاقة خزن للزيت تقدر بثلاثة الاف طن، وطاقة خزن للمرجين تبلغ 30 الف متر مكعب.

وأعلن المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية باجة عن عدد من القرارات لتفادي الاشكاليات التى تم رصدها بعد معاينات اللجان المختصة بين يومي 10 و18 اكتوبر الجاري للمعاصر، وتتعلق بسلامة منتوج الزيت، ونظافة المعاصر، وحماية المحيط من المرجين، وتصريف المرجين ومنها تنظيف احواض المرجين، والوحدات الصحية، ومخازن الزيت، وتوفير زي عمل، واجراء تحاليل للعملة حول الامراض المعدية، وفصل منتوج الزيت النهائي على بقية حلقات الانتاج بكل المعاصر وذلك قبل 2 نوفمبر القادم.



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كما تم الاعلان أيضا عن قرارات اخرى سيتم تنفيذها لاحقا ومنها تحليل المياه المستعملة فى تحويل الزيتون، والتصنيف او الشروع فى اجراءات التصنيف للمعاصر غير المصنفة في ظرف 6 اشهر، واعطاء مهلة بسنة لتبليط وتهيئة مكان وضع الفيتورة.

وذكر البنبلي انه سيتم غلق كل معصرة تصرف المرجين فى قنوات التطهير، كما سيتم غلق معصرتين عشوائيتين بباجة الجنوبية ونفزة، مع اعادة النظر فى قرارات غلق معاصر اخرى بذلت مجهودات لتفادي اشكالياتها، واصدار توصيات لاصحاب المعاصر لتطبيقها فى الموسم القادم تتعلق خاصة باستعمال أكياس من الاقمشة.

من جانبه، دعا المدير الجهوى للصحة، الياس عمار، خلال الجلسة الى اجراء التحاليل للعملة، واحترام شروط السلامة والعناية بطريقة الخزن من اجل مصلحة أصحاب المعاصر والمواطن التونسي وجودة المنتوج.

وأشار العميد بالحماية المدنية معز بن خليفة إلى أن 14 معصرة فقط بالجهة مصنّفة، وهو ما يمثل أقل من 45 بالمائة من جملة المعاصر النشيطة وهو ما يفسّر عدم حصول عدد كبير من المعاصر على شهائد الوقاية، منبها الى ان المعاصر تعيش نفس الوضعية ونفس الاشكاليات لسنوات.

ودعا كاهية مدير بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، سفيان الرزقي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى حماية صابة الزيتون، وتكثيف الدوريات الامنية في الغرض نظرا لارتفاع اثمان الزيت والزيتون بما يجعل اشجار الزيتون عرضة للسرقات، متوقعا ان اسعار زيت الزيتون ستتراوح بين 22 و25 دينارا للتر الواحد.