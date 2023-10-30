المنستير: دورات تكوينية لفائدة 184 أستاذا جديدا بالمرحلتين الإعدادية والثانوية

انطلقت اليوم في مقر الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بالمنستير الدورات التكوينية للمدرسين الجدد بالمرحلتين الإعدادية والثانوية البالغ عددهم 184 أستاذا جديدا من "صنف أ2" وذلك في إطار البرنامج الوطني 2023 للتكوين تحت إشراف المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات وفق ما أفاد به مكتب "وات" محمّد بلحاج رئيس الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بالمنستير.



ويشمل التكوين أربعة محاور عامة تتعلق بالنظام التربوي التونسي: الإطار المرجعي والقانون المنظم للحياة المدرسية ، وأخلاقيات مهنة التدريس، والكفايات المهنية للمدرس، والممارسة التأملية للمدرس.

وتهدف هذه الدورة التكوينية الى دعم قدرات المدرس على بناء درس بعيدا عن النمطية ليكون مفكرا ومطورا في طرق التدريس وتعديلها حسب الوضعيات. وسيقع استكمال هذا التكوين خلال عطلة الشتاء وهويندرج في إطار ترسيم الأساتذة وتثبيتهم في خططهم خاصة وان جل المستهدفين هم أساتذة نواب .



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ويتواصل بالتوازي بالفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بالمنستير تنفيذ مشروع دعم أساسيات التعلم منذ 17 جويلية 2023 لمدرسي مرحلة الابتدائي والذي تقدم بنسبة 90 في المائة لفائدة 384 من مدرسي الإبتدائي موزعين على ثلاثة أفواج .