تونس تحتضن منتدى البحر الأبيض المتوسط للطب الرياضي

تحتضن تونس يومي 2 و3 نوفمبر القادم منتدى البحر الأبيض المتوسط للطب الرياضي الذي تُنظّمه الجمعية التونسية للطب الرياضي تحت شعار "إلتقِ بالخبراء".

وفي هذا الاطار، انعقدت صباح اليوم الاثنين بمقر وزارة الشباب والرياضة جلسة عمل جمعت وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للطب الرياضي، وتم خلالها التطرق الى اهم الاستعدادات الخاصة باحتضان تونس لهذا المنتدى المتوسطي.

كما تم بالمناسبة النظر في محاور وورشات عمل الدائرة المستديرة بمناسبة المنتدى حول مستقبل الطب الرياضي بإفريقيا وذلك بمشاركة أبرز الفاعلين في مجال الطب الرياضي من 27 دولة عالمية و19 دولة إفريقية (مشاركة عن بعد) وخبراء في مختلف إختصاصات الطب الرياضي من تونس الى جانب مشاريع وبرامج عمل الجمعية التونسية لطب وعلوم الرياضي المستقبلية في مجال الدعم والتأطير الطبي والعلمي لرياضيي النخبة والرياضيين البرالمبيين المرشحين لأولمبياد باريس 2024.

واشار وزير الشباب والرياضة في هذا السياق إلى أهمية العمل على مزيد إشعاع الطب الرياضي في تونس. كما اكد حرص سلطة الاشراف على مواصلة تطبيق إستراتيجيتها في مجال الرياضة والصحة المُجتمعية عبر عدة برامج عمل لتشجيع الممارسة الرياضية للجميع.

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