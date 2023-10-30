الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد صلب لقاء بين سمير ماجول ونور الدين الطبوبي

انعقد، اليوم الاثنين، اجتماع بين رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وفق ما أعلنت عنه اليوم المنظمتان.



وتطرق الطرفان في اللقاء الذي جرى بمقر اتحاد الصناعة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد، وقد شدد الطرفان على ضرورة مواصلة العمل من أجل المحافظة على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل ودعم المقدرة الشرائية للأجراء.





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من جهة أخرى، عبر الطرفان عن دعمهما للقضية الفلسطينية ووقوفهما مع الشعب الفلسطيني وإدانتهما للعدوان الذي يتعرض له أهالي قطاع غزة، داعين إلى وقف هذا العدوان فورا وحماية المدنيين الفلسطينيين وتوفير ما يحتاجونه من مساعدات إنسانية وإمدادات حيوية.



وقد جرى هذا اللقاء بين ماجول والطبوبي، الذي يُعد الأول من نوعه منذ نحو سنة، بحضور عضو المكتب التنفيذي الوطني ورئيس مجلس رؤساء الجامعات المهنية باتحاد الصناعة الناصر الجلجلي ومدير الديوان باتحاد الصناعة مراد المؤدب.



ويأتي هذا اللقاء في وقت يستعد فيه مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023. كما من المتوقع أن ينظر المجلس في مشروع قانون المالية لسنة 2024 خلال الأيام المقبلة.





