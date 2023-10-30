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رقبي - برنامج تحضيرات المنتخبات الوطنية للاستحقاقات الافريقية والعربية القادمة

Publié le Lundi 30 Octobre 2023 - 14:17 قراءة: 0 د, 46 ث
      
اوضح المدير الفني للجامعة التونسية للرقبي نور الدين عمارة ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا مكثفا للمنتخبات الوطنية في اطار استعداداتها لعدد من الاستحقاقات الافريقية والعربية في مختلف الاصناف.

واشار في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين الى ان منتخبي الرقبي للاكابر والكبريات في اختصاص 15 لاعبا ولاعبة سيخوضان اختبارين وديين امام المنتخب الاوغندي للرجال والسيدات يومي 22 و27 نوفمبر المقبل بتونس تحضيرا لمشاركتهما في بطولتي افريقيا للامم المقررتين خلال شهر جويلية القادم.
ومن جهة اخرى، افاد نور الدين عمارة ان الجامعة ستنظم خلال شهر جانفي المقبل دورة دولية ودية في الرقبي ب7 لاعبات بمشاركة منتخب الكبريات ومنتخب سوسيرا وفريق 7 فانتاستيك الفرنسي في اطار تحضير العناصر الوطنية للبطولة العربية المبرمجة خلال شهر فيفري المقبل بالسعودية.
...

كما اعلن ان منتخب اقل من 20 سنة يواصل من خلال مشاركته في منافسات البطولة الوطنية للاكابر تحضيراته لبطولة افريقيا للامم التي ستستضيفها كينيا من 18 الى 28 افريل المقبل المؤهلة الى بطولة العالم المقررة في الشيلي 2024.


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