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إيقاف روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم ثلاث سنوات بعد فضيحة القبلة

Publié le Lundi 30 Octobre 2023 - 14:16 قراءة: 0 د, 38 ث
      
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الاثنين إن لجنته التأديبية عاقبت لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم بالإيقاف لثلاث سنوات ومنعته بناء على ذلك من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة الشعبية خلال هذه المدة.

وجاءت العقوبة بعد قبلة يُزعم أنها غير مرغوب فيها من روبياليس للاعبة المنتخب الإسباني للسيدات جيني إيرموسو بعد المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات هذا العام والتي فازت فيها إسبانيا على إنقلترا.
وأضاف الفيفا "ترتبط هذه القضية بالأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في 20 أوت 2023 والتي أوقف بناء عليها روبياليس بصفة مبدئية لمدة 90 يوما."
...


واستقال روباليس من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم في سبتمبر قائلا إنه لا يستطيع الاستمرار في منصبه.
وجاء الاستقالة بعد أن تقدمت إيرموسو بشكوى قانونية ضد تصرف المسؤول غير اللائق.


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