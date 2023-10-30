مدينة العلوم بتونس تنظم سلسلة من الورشات العلمية الموجهة للتلاميذ

أعدّت مدينة العلوم بتونس بمناسبة عطلة نصف الثلاثي الأول (من 30 أكتوبر الى 5 نوفمبر 2023) أكثر من 30 ورشة علمية موجهة للتلاميذ بمختلف المراحل التعليمية تنطلق يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 في اختصاصات متنوعة، حسب ما أفاد به المكلف بالاعلام بالمدينة، حسان الطاهري.



وأضاف حسان الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الإثنين أن الورشات تهم بالخصوص علم الفلك وعلوم الحياة والأرض والفيزياء والرياضيات والكيمياء وزيارة لحديقة الحيوانات.





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ولفت الى ان هذه الورشات تتواصل تهدف أساسا الى مزيد تحفيز زوار المدينة وخاصة الأطفال منهم بالاهتمام بالعلوم ونشر الثقافة العلمية.



وبيّن ان البرنامج السنوي لمدينة العلوم لا يقتصر على برنامج العطل انما يمتد للجهات ويتواصل على مدار السنة بتنظيم النوادي العلمية والمدارس الصيفية والخريفية لافتا الى ان المدينة انطلقت مؤخرا في تنظيم جامعة خريفية في تركيب واطلاق الأقمار الصناعية المكعبة فضلا عن تظاهرات علمية على مدار السنة .



وسيكون لزوار المدينة موعد يوم الأربعاء غرة نوفمبر القادم مع ورشات حول مسبار جيمس واب والتنقل عند الحيوانات والكهرباء الساكنة والعضلات وخارطة السماء والقلب ونافورة هيرون.



وسيقدم المؤطرون العلميون بالمدينة يوم الخميس 2 نوفمبر 2023 ورشات حول الظواهر الفلكية والسلسلة الغذائية ودرجات الحرارة تحت الصفر وحجرة الرياضيات والطاقات المتجددة ومن الأرض الى الكون والحيتانيات والهيكل العظمي.



وستؤثث المدينة يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 ورشات حول مراحل القمر وحركية الأرض واستخراج الحمض الننوي والمخاطر الطبيعية والبيبوت والطاقات المتجددة حجرة الرياضيات ونظام تحديد الموقع ودرجات الحرارة تحت الصفر الى جانب زيارة مؤطرة لحديقة النباتات بتونس.



ويتمثل برنامج الورشات يومي السبت والأحد 4 و5 نوفمبر 2023 في مشاهدة الشمس واصدقاؤنا الجراثيم والقلب والبيبوت والعضلات والتنقل عند الحيوانات والتمغنط والأرض والالقمر والشمس والسلسلة الغذائية والضغط والفراغ وحساب الحظ.