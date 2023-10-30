تمكنت الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدليّة للحرس الوطني ببن عـروس، من كشف مخبر عشوائي لتصنيع العقاقير والهرمونات الستيرويدية المحظورة والاحتفاظ بـ6 أشخاص.



وتم الكشف عن هذا المخبر، اثر توفّر معلومات لدى الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس، بشأن ضلوع رجل أعمال وكيل لشركة أجنبيّة لصناعة المكمّلات الغذائيّة بتونس، في تصنيع وترويج الحقن الستيرويدية المحظورة بصفتها مواد خطرة مُدرجة بالجدول "ج" للمواد السامّة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للادارة العامة للحرس الوطني.



وتم الكشف عن هذا المخبر، اثر توفّر معلومات لدى الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس، بشأن ضلوع رجل أعمال وكيل لشركة أجنبيّة لصناعة المكمّلات الغذائيّة بتونس، في تصنيع وترويج الحقن الستيرويدية المحظورة بصفتها مواد خطرة مُدرجة بالجدول "ج" للمواد السامّة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للادارة العامة للحرس الوطني.

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وقد أمكن للفرقة المذكورة على إثر أعمال تفتيش ومداهمات قانونية لمحلات سكنى ومستودعات بولايات تونس الكبرى وبنزرت، حجز 1556 بين علبة وكبسولة وحقنة لمواد دوائيّة من الستيرويدات الابتنائية المعدّة للترويج بين هواة رياضة كمال الأجسام، وهي مواد دوائية خطرة مدرجة بالجدول "ج"، تحاكي عمل هرمون "التستستيرون" في الجسم، ويُمنع بيعها بدون وصفة طبية واستيرادها دون الحصول على تصريح من وزارة الصحة.



كما تم حجز كميّة من السوائل الستيروديّة الخام و836 حقنة زجاجية فارغة وملصقات ومعدّات مخصّصة لتعبئتها، و414 وحدة من المكملات الغذائيّة المخزنة في ظروف لا تتوفّر فيها الشروط الصحيّة لخزن الأغذية، الى جانب مبلغ مالي نقدي وقدره 65 ألف دينار و4 سيّارات.



وقد تعهّدت إدارات الاختصاص بالإدارة العامة للديوانة، إدارة التفقد الصيدلي بوزارة الصحّة، والهيئة الوطنيّة للسلامة الصحيّة للمنتجات الغذائيّة، والوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات برفع المخالفات وتقديم الطلبات الإداريّة كل في نطاق اختصاصه.



وأذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائيّة بأريانة، بالاحتفاظ بــ6 من ذوي الشبهة، ومن بينهم رجل الأعمال صاحب شركة تصنيع المكملات الغذائيّة وعدل تنفيذ ضالع في النشاط الإجرامي الموصوف، وذلك لأجل جرائم تتعلق بــ"غسيل الأموال والتهريب والتوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة والصنع والتحضير لأغراض تجارية لمواد من الجدول "ج".

