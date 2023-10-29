كالياري يحقق أقوى عودة في تاريخ البطولة الإيطالية

حقق كالياري أعظم عودة في تاريخ بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم اليوم الأحد عندما عوض تأخره 3-صفر على أرضه أمام فروزينوني ليفوز 4-3 حيث ساهم ليوناردو بافوليتي بهدفين في الوقت الإضافي.

وقال المدرب كلاوديو رانييري الذي بدأ فريقه اليوم في ذيل الترتيب ولم يحقق الفوز في أول تسع مباريات "أقول دوما، أبذل كل ما في وسعك حتى نهاية المباراة. أتمنى أن يكون هذا الفوز علامة فارقة".

وجد الفريق القادم من سردينيا نفسه متأخرا 3-صفر بحلول الدقيقة 49 بعد أن استقبل هدف ماركو بريسيانيني وثنائية ماتياس سولي في الشوط الأول.

ولم تبدأ عودة الفريق في النتيجة حتى الدقيقة 72 عندما سجل البديل جايتانو أوريستانيو وجعل أنطوان ماكومبو النتيجة 3-2 بعدها بأربع دقائق.



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وأدرك البديل بافوليتي، الذي شارك في الشوط الثاني، التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وسجل هدف الفوز بعدها بدقيقتين.

ثم تحول بافوليتي البالغ من العمر 34 عاما إلى دور المنقذ في الطرف الآخر، حيث أبعد الكرة من خط المرمى اثر ضربة رأس قبل النهاية من فروزينوني ليحقق كالياري فوزه الأول هذا الموسم ويقفز بعيدا عن قاع الترتيب.

ولم يسبق لأي فريق أن فاز بمباراة في البطولة الإيطالية وهو متأخر بنتيجة 3-صفر في آخر 20 دقيقة من زمن اللقاء. واقترب بيروجيا من تحقيق ذلك في عام 2001 عندما خسر 3-صفر أمام باري وسجل لتصبح النتيجة 3-1 في الدقيقة 67 قبل أن يواصل طريقه نحو الفوز 4-3.

في عام 1942، حول تورينو تأخره بنتيجة 3-صفر أمام نابولي إلى فوز 5-3، لكن عودته بدأت في الدقيقة 42. وفي عام 1949، فاز إنتر ميلان بمباراة القمة أمام ميلان 6-5، بعد أن كان متأخرا 4-1 ولكن عاد في النتيجة لتصبح 4-3 بنهاية الشوط الأول.

في عام 2011، فاز ميلان على ليتشي 4-3 بعد تأخره 3-صفر في الشوط الأول، وسجل كيفن برينس بواتينغ الهدف الأول من ثلاثية في الدقيقة 49.

وفي نفس العام، بدأ جنوة العودة من تأخره بنتيجة 3-صفر أمام روما في الدقيقة 52 قبل أن يفوز بنتيجة 4-3. وفي عام 2021، سجل هيلاس فيرونا أيضا الهدف الأول في الدقيقة 52 بعد تأخره 3-صفر أمام فينتسيا وفاز في النهاية بنتيجة 4-3.

