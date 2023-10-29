كاس العالم للبراترياتلون: التونسي فتحي الزوينخي يحرز الميدلية البرونزية
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الأحد 29 أكتوبر 2023 | 14 ربيع الثاني 1445
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