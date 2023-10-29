كاس العالم للبراترياتلون: التونسي فتحي الزوينخي يحرز الميدلية البرونزية

توج التونسي فتحي الزوينخي اليوم الاحد بالميدالية البرونزية ضمن منافسات كاس العالم للبراترياتلون المقامة فعالياتها بتارانتو بإيطاليا.

وعادت الميدالية الذهبية للايطالي غيسبي رومالاي فيما احرز الميدالية الفضية مواطنه دجوفاني اشينزا .

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