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كاس العالم للبراترياتلون: التونسي فتحي الزوينخي يحرز الميدلية البرونزية

Publié le Dimanche 29 Octobre 2023 - 18:34 قراءة: 0 د, 9 ث
      
توج التونسي فتحي الزوينخي اليوم الاحد بالميدالية البرونزية ضمن منافسات كاس العالم للبراترياتلون المقامة فعالياتها بتارانتو بإيطاليا.
وعادت الميدالية الذهبية للايطالي غيسبي رومالاي فيما احرز الميدالية الفضية مواطنه دجوفاني اشينزا .


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