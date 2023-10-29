بطولة المانيا: دورتموند يتعادل مع فرانكفورت 3-3 في مباراة متقلبة

حافظ بروسيا دورتموند على بدايته الخالية من الهزائم هذا الموسم بعد تعادله 3-3 خارج ملعبه مع مستضيفه اينتراخت فرانكفورت في مباراة متقلبة ببطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم اليوم الأحد.

ومع تساقط الأمطار، منح عمر مرموش فرانكفورت التقدم 2-صفر حيث جاء الهدف الأول من ركلة جزاء.

ورد دورتموند بهدفين سجلهما مارسيل زابيتسر ويوسف موكوكو.

ثم سجل فارس شايبي البالغ من العمر 20 عاما هدفه الأول في البطولة الألمانية ليجعل النتيجة 3-2 لكن دورتموند أدرك التعادل مرة أخرى عندما وجد كريم أديمي مساحة عند الجناح ومرر الكرة إلى جوليان براندت ليسددها الأخير في الشباك من مسافة قريبة.



...



وبهذا التعادل، يحتل دورتموند المركز الرابع بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ المتصدر الذي سيواجهه في مباراة القمة يوم السبت المقبل.

ويحتل فرانكفورت المركز السابع بفارق سبع نقاط عن دورتموند.