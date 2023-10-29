توزر: نعمل على تمديد الخط الجوي توزر باريس لأكثر وقت ممكن (رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار)

قال رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار، أحمد بالطيب الاحد، ان الجامعة تعمل من أجل تمديد فترة نشاط الخط الجوي توزر/ باريس الذي ينطلق غدا 30 أكتوبر ويتواصل الى حدود 31 ماري 2024 ليتواصل اشهر اضافية بما يعود بالنفع على الجهة.



وأوضح في تصريح ل(وات) على هامش اجتماع مكتب مجلس الجامعة، "إن اجتماع المجلس الوطني للجامعة نظر بصفة خاصة في كيفية إنجاح هذا الخط وإمكانية بعث خطوط أخرى لفائدة الجهة تستفيد منها السياحة الصحراوية".





...



وبين أن الجامعة بالتعاون مع أطراف أخرى ومن بينها السلطة الجهوية في ولاية توزر ووزارتي السياحة والنقل كان لها دور في إعادة هذا الخط الذي سيؤمن رحلتين أسبوعيا عن طريق شركة ترنزافيا الفرنسية بما يتيح الربط بين باريس وتوزر باعتبارها بوابة للصحراء وتساهم في تدفق السياح الى مواقع أخرى كدوز وغيرها وفق تعبيره.



وأضاف أن عودة رحلات الخط يتزامن مع الموسم السياحي الشتوي الصحراوي الذين ينتظر أن يكون واعدا ويساهم في خلق حركية اقتصادية توزر وخاصة مع وجود إجراءات طيبة منها تكثيف رحلات الخطوط الداخلية لثلاثة مواعيد أسبوعيا مؤكدا أهمية فتح جسور جوية في الجهة للتمكن من استقطاب حرفاء من عدة بلدان ومنها السوق الألمانية بعد استضافة وكلاء أسفار ألمان منذ سنتين.



ولفت في سياق الى أن الجامعة ما فتئت تدافع عن منظوريها في الجهة وخاصة جدولة ديون وكالات الاسفار العاملة في الجنوب الغربي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب تداعيات تصنيف الجنوب التونسي منطقة حمراء طيلة السنوات الماضية مؤكدا استعداد الجامعة الدفاع عن أصحاب المهنة في هذه المناطق للمخزون الهام الذي تتمتع به.