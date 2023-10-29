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كاس العالم للرقبي - منتخب جنوب افريقيا يتوج باللقب

Publié le Dimanche 29 Octobre 2023 - 10:46 قراءة: 0 د, 30 ث
      
توج المنتخب الجنوب إفريقي بكاس العالم للرقبي بعد فوزه، مساء أمس السبت، في المباراة النهائية على منتخب نيوزيلندا.

وجاء هذا التتويج بعد تفوق منتخب جنوب إفريقيا على نظيره النيوزلندي، في المباراة النهائية التي جرت أطوارها بملعب "ستاد دو فرانس"، بنتيجة 12 مقابل 11، لتنفرد بالرقم القياسي لعدد مرات التتويج بالبطولة، الذي كانت تتقاسمه مع منافستها في هذا النهائي.

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وكانت جنوب إفريقيا قد توجت باللقب أعوام 1995 و2007 و2019 و2023 في حين توجت نيوزيلندا بطلة اعوام 1987 و2011 و2015.

يشار إلى أن جنوب افريقيا باتت ثاني منتخب يحتفظ بلقبه العالمي بعد المنتخب النيوزيلندي الذي حقق هذا الإنجاز في 2011 و2015.


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