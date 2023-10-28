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أريانة: موكب تسليم مساعدات أعوان و إطارات اتصالات تونس لفائدة فلسطين إلى الهلال الأحمر التونسي

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 22:28 قراءة: 1 د, 0 ث
      
انتظم اليوم السبت بالقطب التكنولوجي الغزالة موكب تسليم التبرعات العينية التي جمعها أعوان و إطارات اتصالات تونس لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق إلى الهلال الأحمر التونسي في إطار الحملة التضامنية الوطنية مع الشعب الفلسطيني.


وحضر حفل التسليم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس لسعد بن ذياب ورئيس الهلال الأحمر التونسي عبد الطيف شابو وعدد من أبناء المؤسسين.
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وأثنى رئيس الهلال الأحمر على جهود أبناء مؤسسة اتصالات تونس وبناتها وهبتهم التضامنية مؤكدا تجند الهلال الأحمر لمؤازرة الأشقاء الفلسطينيين في المحنة التي يمرون بها نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم.
من جهته أكد الرئيس المدير العام لاتصالات ان هذه المساهمة تعتبر بسيطة أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وتوه بالهبة التلقائية لأبناء وبنات اتصالات تونس وهو جزء من الشعب التونسي.
وأوضح بن ذياب أن الحملة جمع المساعدات متواصلة من قبل أبناء المؤسسة وبناتها في كل جهات البلاد.
وقد تم بهذه المناسبة تسليم حوالي 140 طردا من الحجم الكبير تحتوى على مساعدات عينية تتمثل في كميات من الأدوية والأغطية وغيرها من المواد التي يحتاجها الفلسطينيون. وقد تم جمع هذه المساعدات من قبل منتسبي اتصالات تونس بكل جهات الجمهورية بالتنسيق مع الهيئات المحلية والجهوية للهلال الأحمر التونسي. وقد انتظمت اليوم أيضا مواكب على مستوى الإدارات الجهوية لاتصالات تونس لتجميع المساعدات تمهيدا لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين عن طريق الهلال الأحمر التونسي.


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