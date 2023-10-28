القيروان: أصحاب المعاصر يعلقون العمل بمعاصرهم ويطالبون بمراجعة  المفعول الرجعي للأداء الجبائي

عقدت الغرفة الجهوية لاصحاب المعاصر بالقيروان اليوم السبت اجتماعا في بوحجلة لتدارس جملة من مشاغل القطاع، قررت على اثره تعليق العمل بمعاصر زيت الزيتون إلى أجل غير مسمى، ومطالبة وزارة المالية ووزارة الفلاحة بايجاد حل لتبعات فرض اقتطاع نسبة 1 بالمائة عن قيمة شراء الزيتون على أصحاب المعاصر لفائدة صندوق الجوائح الطبيعية.



وافاد عدد من اصحاب المعاصر المنضوين تحت الغرفة الجهوية لاصحاب المعاصر بالقيروان في تصريحات متطابقة لـ"وات"، بانهم اصبحوا مطالبين بخلاص هذا المعلوم بمفعول رجعي منذ سنة 2018 إلى غاية سنة 2023 مع ما ترتب عن ذلك من خطايا تأخير.





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ومن جانبه أوضح عضو الغرفة الجهوية لاصحاب المعاصر بالقيروان معز قدوار في تصريح ل"وات" ان هذا الاجتماع ياتي على خلفية ما نص عليه قانون المالية لسنة 2018 الذي فرض على أصحاب المعاصر اقتطاع نسبة 1 بالمائة من بيوعات الفلاحين للزيتون وذلك لفائدة صندوق الجوائح مضيفا ان هذا القراروجد رفضا جماعيا من الفلاحين مما تعذر على أصحاب المعاصر استخلاص هذا المعلوم والايفاء بهذا الواجب الجبائي وهو ما جعلهم في صفة المخل بالتراتيب المنصوص عليها في الفصل الاول من الانر الحكومي عدد 729 الصادر بتاريخ 16 أوت 2018.

وافاد بأن أصحاب المعاصر أصبحوا مطالبين بخلاص تلك المبالغ منذ سنة 2018 رغم انهم لم يقوموا باقتطاعها من الفلاحين وفق قوله ، وهذا إلى جانب ما ترتب عنها من خطايا التأخير مشيرا الى ان هذه الاداءات والخطايا بلغت اكثر من 3 ملايين دينار على أصحاب المعاصر (تحصلت وات على نسخ منها) وهو ما اعتبره "تعجيزا للمهنيين وسيؤدي الى إفلاس عدد منهم".

وطالب أصحاب المعاصر وزارة المالية بمراجعة هذا الإجراء وتعويضه بمعلومات عند التصدير لزيت الزيتون وضمان الاقتطاع بصفة آلية دون تأخير.

ويأتي هذا القرار توازيا مع الإعلان عن افتتاح موسم جني الزيتون بولاية القيروان اليوم السبت .

يذكر ان الغرفة الجهوية لاصحاب المعاصر بالقيروان اصدرت مساء اليوم السبت بيانا قررت فيه تعليق افتتاح الموسم الحالي لعصر الزيتون إلى غاية إيجاد حلول عملية من قبل وزارة المالية في خصوص هذه المطالب.