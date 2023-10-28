كرة السلة: الاتحاد المنستيري يرفض خوض نهائي كأس السوبر لموسم 2022-2023 قبل خوض النسخ السابقة

عبرت هيئة الاتحاد الرياضي المنستيري عن معارضتها لتنظيم كأس السوبر لكرة السلة، المزمع إجراؤه بتاريخ 15 نوفمبر القادم ، والخاص بالموسم الرياضي 2022-2023، وذلك قبل إجراء كأس السوبر 2018-2019 ضدّ النجم الرادسي، وأيضا كأس السوبر الخاصّ بموسم 2019 - 2020، ضدّ الفريق نفسه، وموسم 2020-2021 ضدّ شبيبة القيروان وموسم 2021-2022 ضدّ النادي الإفريقي.



وأوردت في مراسلة تم توجيهها الى الجامعة التونسية لكرة السلة وتم نشر نشرها على الصفحة الرسمية للجمعية بموقع التواصل الاجتماعي أنّ الاتّحاد الرياضي المنستيري، يعارض في تنظيم نهائي كأس السوبر 2022-2023، قبل إجراء المقابلات المذكورة مشيرا الى " أنّ جميع هذه النهائيات لابدّ أن تُلعب قبل نهائي كأس السوبر (2022-2023)، وذلك في إطار ضمان تكافؤ الفرص وضمان حقّ كلّ جمعية في اللعب على جميع الألقاب والفوز بها لتدعيم رصيدها من التتويجات، باعتبار أنّه من غير المقبول حسب نصّ المراسلة أن يتم حرمان فريق لمدة أكثر من أربعة مواسم من المشاركة في هذه المسابقة وتنظيم كأس سوبر خاص فقط بموسم 2022-2023 دون لعب النهائيات السابقة".

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