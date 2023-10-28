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البطولة السعودية: سعد بقير يحرز هدفه الشخصي الثالث

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 19:33 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أحرز اللاعب التونسي سعد بقير اليوم السبت هدفه الشخصي الثالث في البطولة السعودية للموسم الرياضي الجديد، مساهما بذلك في فوز فريقه أبها على نادي الشباب بنتيجة 2 - 1 لحساب الجولة 11 .

وكان سعد بقير قد افتتح النتيجية لأبها، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في الدقيقة 73، قبل أن يعدل نادي الشباب النتيجة عن طريق فهد المولد في الدقيقة 76.
وقبل نهاية الوقت القانوني للمباراة بـ 8 دقائق تمكن اللاعب البولوني غريغورز كريشوياك من تسجيل الهدف الثاني لأبها الذي ارتقى للمركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط مناصفة مع نادي الخليج ونادي الطائي، فيما تجمد رصيد نادي الشباب عند النقطة 12 في المركز الحادي عشر.
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