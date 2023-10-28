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بطولة المانيا: بايرن مونيخ يكتسح دارمشتاد 8-صفر

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 18:27 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه دارمشتاد 8-صفر من بينها ثلاثية لهاري كين ليتصدر بطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم في مباراة طغى عليها الاندفاع البدني باشهار الحكم لثلاث بطاقات حمراء في الشوط الأول وهو رقم قياسي في لقاء شهد عودة حارس المرمى مانويل نوير بعد الإصابة.
وارتفع رصيد الفريق البافاري إلى 23 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام باير ليفركوزن الذي يلعب أمام فرايبورغ غدا الأحد.
وتراجع شتوتغارت إلى المركز الثالث برصيد 21 نقطة بعد خسارته على ملعبه 3-2 أمام هوفنهايم.
ويحل بروسيا دورتموند، رابع الترتيب برصيد 20 نقطة، ضيفا على اينتراخت فرانكفورت غدا الأحد.
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