طارق ثابت يؤكد جاهزية الترجي الرياضي لمباراة الوداد المغربي

أكد طارق ثابت مدرب الترجي الرياضي التونسي جاهزية فريقه لمباراة الوداد الرياضي المغربي لحساب ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الافريقي لكرة القدم.



وأوضح خلال ندوة صحفية عقدت اليوم السبت بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء قبل المواجهة بـ 24 ساعة، أنّ مباراة الغد ستكون صعبة بالنسبة للفريقين مبينا أنّ الترجي الرياضي التونسي يسعى الى الذهاب بعيدا في هذه المسايقة القارية الجديدة والمراهنة على اللقب، قائلا في ذلك انّ قدر الترجي هو اللعب على البطولات.

وأبرز أنّ كافة اللاعبين واعون باهمية المباراة وبقيمة المنافس، ملاحظا أنّ الأحمر والأصفر سيجاري اللقاء بافضل طريقة ممكنة من اجل تحقيق نتيجة ايجابية تمكنه من خوض مباراة الاياب برادس باقل ضغوطات ممكنة.



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ومن جانبه، أعرب اللاعب محمد أمين بن حميدة أنّ المواجهة لن تكون سهلة على الفريقين، مؤكدا على أنّ جزئيات صغيرة ستحسمها.

وقال انّ العامل الذهني سيكون له دور كبير في ترجيح كفة الفريق الذي سيكسب اللقاء، وذلك رغم الوقت الوجيز بين مبارة اياب ربع النهائي ومباراة ذهاب المربع الذهبي للمسابقة.

يذكر أنّ الترجي الرياضي التونسي كان قد بلغ المربع الذهبي لمسابقة الدوري الافريقي اثر ازاحته لمازيمبي الكونغولي، فيما بلغ الوداد الرياضي المغربي نفس الدور بازاحته لاينيمبا النيجيري.

تجدر الاشارة الى أنّ الاتحاد الافريقي لكرة القدم خصص جوائز مالية هامة للفرق المشاركة في النسخة الاولى من مسابقة الدوري الافريقي حيث سيحصل الفريق المتوّج باللقب على 4 مليون دولار والوصيف على 3 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث على 1.7 مليون دولار في حين سيكون نصيب بقية الفرق التي غادرت من الدور ربع النهائي مليون دولار.