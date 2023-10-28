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بطولة الرابطة الاولى (الجولة8-الدفعة1): النتائج والترتيب

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 17:01 قراءة: 1 د, 22 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى للجولة الثامنة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم السبت :

السبت 28 أكتوبر
المجموعة الأولى
...

في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي 1 امان الله حميدة (64)
المستقبل الرياضي بسليمان صفر

في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي صفر
الأولمبي الباجي صفر

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- النجم الساحلي 14 7 4 2 1 10 3
2-الاولمبي الباجي 13 7 4 1 2 7 8
3- النادي الافريقي 12 6 3 3 0 8 4
4-الملعب التونسي 11 7 3 2 2 10 7
5-اتحاد بن قردان 7 6 2 1 3 4 5
6-قوافل قفصة 6 6 1 3 2 4 7
7-مستقبل سليمان 0 7 0 0 7 3 12

المجموعة الثانية
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزتي صفر
النادي الرياضي الصفاقسي صفر


الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-الترجي الرياضي 13 5 4 1 0 8 3
--الاتحاد المنستيري 13 6 4 1 1 11 7
3- النادي الصفاقسي 10 7 3 1 3 6 3
4- نجم المتلوي 8 6 2 2 2 8 8
5- النادي البنزرتي 6 6 1 3 2 2 5
6- اتحاد تطاوين 5 6 1 2 3 4 8
7-مستقبل المرسى 2 6 0 2 4 2 7

الأحد 29 أكتوبر
المجموعة الأولى
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - الاتحاد الرياضي ببن قردان
الحكم: أحمد الذوادي

المجموعة الثانية:
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين - النجم الرياضي بالمتلوي
الحكم: وليد العوني

ملاحظة : تاجلت مباراة مستقبل المرسى والترجي الرياضي الى موعد لاحق.


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