بطولة الرابطة الاولى (الجولة8-الدفعة1): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى للجولة الثامنة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم السبت :



السبت 28 أكتوبر

المجموعة الأولى



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في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي 1 امان الله حميدة (64)

المستقبل الرياضي بسليمان صفر



في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الرياضي الساحلي صفر

الأولمبي الباجي صفر



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النجم الساحلي 14 7 4 2 1 10 3

2-الاولمبي الباجي 13 7 4 1 2 7 8

3- النادي الافريقي 12 6 3 3 0 8 4

4-الملعب التونسي 11 7 3 2 2 10 7

5-اتحاد بن قردان 7 6 2 1 3 4 5

6-قوافل قفصة 6 6 1 3 2 4 7

7-مستقبل سليمان 0 7 0 0 7 3 12



المجموعة الثانية

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي الرياضي البنزتي صفر

النادي الرياضي الصفاقسي صفر





الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-الترجي الرياضي 13 5 4 1 0 8 3

--الاتحاد المنستيري 13 6 4 1 1 11 7

3- النادي الصفاقسي 10 7 3 1 3 6 3

4- نجم المتلوي 8 6 2 2 2 8 8

5- النادي البنزرتي 6 6 1 3 2 2 5

6- اتحاد تطاوين 5 6 1 2 3 4 8

7-مستقبل المرسى 2 6 0 2 4 2 7



الأحد 29 أكتوبر

المجموعة الأولى

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي - الاتحاد الرياضي ببن قردان

الحكم: أحمد الذوادي



المجموعة الثانية:

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الاتحاد الرياضي بتطاوين - النجم الرياضي بالمتلوي

الحكم: وليد العوني



ملاحظة : تاجلت مباراة مستقبل المرسى والترجي الرياضي الى موعد لاحق.