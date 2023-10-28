بطولة تشوهاي المفتوحة : البرازيلية مايا حداد تبلغ اول نهائي لها هذا الموسم

تأهلت لاعبة التنس البرازيلية بياتريس مايا حداد إلى اول نهائي لها خلال الموسم الجاري من بوابة بطولة تشوهاي الصينية المفتوحة للتنس, بعد تغلبها في نصف النهائي على الروسية داريا كاساتكينا صباح اليوم السبت.



وتمكنت مايا حداد المصنفة 19 عالميا, من هزيمة كاساتكينا بواقع 6-4 و6-1 في ساعة و33 دقيقة لتبلغ أول نهائي لها هذا العام.

وتواجه حداد في النهائي الذي ستسعى خلاله للفوز باللقب الثالث في مسيرتها, الفائزة من مواجهة الصينيتين لين تشو وكينوين تشنغ.



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