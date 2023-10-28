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بطولة انقلترا:برنتفورد يهزم تشيلسي في عقر داره

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 15:42 قراءة: 0 د, 51 ث
      
فاز برنتفورد بهدفين مقابل لا شيء على تشيلسي في ملعب الأخير اليوم السبت في البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم بفضل ضربة رأس من إيثان بينوك وهدف في الوقت بدل الضائع حمل توقيع برايان مبويمبو بينما فشل صاحب الصفقات الكبيرة في ترجمة سيطرته على الكرة إلى أهداف مرة أخرى.

وأحرز بينوك، الذي خدع تشيلسي، هدفه في الدقيقة 58 مستغلا تمريرة عرضية من مبويمبو رغم أن تشيلسي كثيرا ما اقترب من منطقة جزاء الضيوف لكن دون خلق فرص واضحة للتهديف.
ومع ضغط تشيلسي بقوة بحثا عن التعادل في الدقيقة 96 تقدم حارس مرماه روبرت سانشيز خلال ركلة ركنية لكنه فوجيء بانطلاقة من الضيوف وتسديدة مبويمبو في الشباك الخالية.
...

وبهذه الهزيمة يكون تشيلسي فاز مرة واحدة فقط في أخر 13 مباراة في البطولة في ملعبه وهي مسيرة غير محببة تمتد إلى الموسم الماضي عندما استغنى عن خدمات مدربيه توماس توخيل وغراهام بوتر بعد ذلك.
وبعد الحصول على النقاط الثلاث تقدم برنتفورد إلى المركز العاشر متجاوزا جاره اللندني بينما تراجع تشيلسي إلى المركز 11 بعد توقف رصيده عند 12 نقطة قبل بقية مباريات الجولة العاشرة.



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