ولاية قابس تتمتع بواحات فريدة تساعد في دفع السياحة الواحية - وزير السياحة

قال وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، إن ولاية قابس تتمتع بواحات فريدة تساعد على دفع السياحة الواحية مبرزا أهمية أن تكون هذه السياحة مستدامة ومسؤولة وأن تضطلع البلديات وفي مقدمتها المصنفة سياحية بدور فاعل في إنجاح هذا التوجه.



وبين بلحسين، في تصريح أدلى به لوسائل الاعلام على هامش جلسة عمل جمعته، ليلة الجمعة، بمدينة قابس، بالسلط الجهوية وعدد من نواب الشعب والمسؤولين عن البلديات وجمعيات معنية بالنشاط السياحي، أن هناك قصص نجاح يمكن البناء عليها ومن بينها وجهة الظاهر التي أصبحت وجهة للسياحة المستدامة والخضراء والتي يوجد جانب منها بجهة قابس





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وعبر في هذا الصدد، عن استعداد الوزارة للوقوف الى جانب المشاريع التي المحدثة من قبل عدد من الشباب ومساعدتهم على النجاح في تلك المشاريع.



وأكد وزير السياحة أهمية الاستفادة من الإجراءات التي تم إقرارها في المجلس الوزاري المنعقد في 6 جويلية 2323 والرامية الى تطوير السياحة الصحراوية والواحية.



وقد طرحت في هذه الجلسة جملة من المشاغل من بينها ضرورة تذليل الصعوبات التي تحول دون تركيز الاقامات الريفية والعائلية بالواحات واحداث مسالك سياحية بمختلف واحات ولاية قابس يقع ربطها بالمعالم الأثرية والدينية وبالخط الحربي بمارث والترفيع في المنح المسندة للبلديات السياحية.



وكان بلحسين قد اطلع قبل هذه الجلسة على نماذج من منتوجات عدد من الحرفيين والحرفيات في مجال الصناعات التقليدية والصناعات الغذائية المتأتية من تثمين منتوجات الواحة.

