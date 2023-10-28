مسرحية "حلمت بيك البارح" للبنى مليكة: حيرة وأسئلة وجودية عن تغلغل ظاهرة العنف في المجتمع

في كتابة ركحية كان فيها الممثل أساس اللعبة المسرحية، قدّمت المخرجة لبنى مليكة عملها الجديد "حلمت بيك البارح"، وهي مسرحية من إنتاج المسرح الوطني التونسي وأداء الثنائي لبنى مليكة وإبراهيم جمعة.



وتتمحور أحداث المسرحية حول العنف المتفشي في المجتمع، فحاكت لبنى مليكة هذه الظاهرة بأسلوب يدفع المتفرّج إلى تمثّل الصورة الذهنية لما يَبدُر عن الممثليْن من نصّ اشتقت كاتبته المفردات من معجميْ العنف والحب، فعبّرت من خلال هذه المصطلحات عن الخيبات التي تعيشها الأم جرّاء انجرار الابن ولجوءه إلى العنف دون الشعور بأبسط مقومات الرأفة والرحمة، في مشهد يستحضر حادثة اعتداء أحد التلامذة على أستاذه منذ سنتيْن في أحد المعاهد الثانوية بمدينة الزهراء في الضاحية الجنوبية للعاصمة.





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وبنسق خطّي على مدى ساعة من الزمن، انصبّ تركيز الجمهور على أداء الممثليْن الذي بدا أكثر صدقا ومحمّلا بمشاعر مختلطة تجمع بين الألم والغضب والصراع والعنف والحيرة، فكان هذا الأداء الدرامي مرآة عاكسة لحالة التمزق التي تعيشها الأم وحالتها النفسية المتردية.

وتجلّى هذا الانهيار النفسي للشخصيتيْن أيضا من خلال المنطوق، فالنص جاء عميقا وحاملا لاستفهامات عديدة، أسئلة إنكارية وجودية زادت من تعميق حيرة الشخصيتيْن وعكست حالة التيه والضياع.



وارتكز العمل على جملة من الثنائيات المتباينة والمتناقضة أهمها المفارقة بيْن عالميْن هما "الحلم والواقع" و"الألم والأمل" و"النور والظلمة" و"الحياة والموت"، وهذه الثنائيات المتضادّة تجلّت في أساليب عديدة منها النص والسينوغرافيا ولعب الممثلْين على الركح. وكأن هذا الصراع الداخلي الذي تعيشه الأم هو صراع تراجيدي برّر هروب الأم من الواقع إلى الحلم بحثا عن فضاء أرقى وأرحب، ولكن عملية الانتقال بين الواقع والحلم التي كانت من المؤمل أن تكون هروبا من الواقع قد بدت في المسرحية جزءا من هذا الواقع المأساوي.



ومن الخصائص الفنية المميزة للمسرحية، مشاركة الجمهور في هذه اللعبة المسرحية بأسلوب غير مباشر، فالمخرجة لبنى مليكة اختارت أن يتابع الجمهور المسرحية وهو جالس على الركح محيطا بالممثليْن لا في المقاعد المخصصة له داخل القاعة، وهذه الدعوة للجمهور على الركح لها عدة مقاصد منها أهمها تشريك الجمهور في البحث عن أجوبة عن الأسئلة المتعلقة بتفشي ظاهرة العنف في المجتمع.

لمح

