نهائيات بطولة أوروبا 2024 : أكثر من مليوني طلب لحضور المقابلات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم /يويفا/ يوم الجمعة تلقيه أكثر من مليوني طلب للحصول على تذاكر من (206) دول لحضور مباريات نهائيات بطولة أوروبا المقامة في ألمانيا صيف العام 2024.

وذكر الاتحاد في بيان له أن 2.3 مليون طلبا قدمت لحضور جميع المباريات والمباراة النهائية المقرر لها الرابع عشر من جوان المقبل، فيما شكل الجمهور الألماني النسبة الأكبر في طلبات حضور النهائي وافتتاح البطولة المقرر في 14 يونيو في مدينة ميونيخ، بواقع ما نسبته 65 بالمائة من خلال نافذة المبيعات الأولى يليه الجمهور الإنجليزي والفرنسي والإسباني والنمساوي، بالإضافة إلى

دول أخرى من خارج أوروبا هي الولايات المتحدة وكندا واستراليا والصين والمكسيك وبلغت طلباتها أكثر من نصف مليون طلب.





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وتشكل طلبات التذاكر الخاصة بالمباراة النهائية في الملعب الأولمبي في برلين ضغطا يفوق سعة الملعب بمقدار (33) ضعفا على طاقة استيعابه.

ويشارك في البطولة الأكبر في أوروبا أفضل 24 منتخبا في القارة تأهل حتى الآن للنهائي منها حتى الآن سبعة منتخبات هي ألمانيا، والبرتغال، وبلجيكا، واسكتلندا، وفرنسا، وإسبانيا، وتركيا، فيما تتواصل التصفيات لحسم بقية المنتخبات التي ستتنافس في النهائيات.