Babnet

نهائيات بطولة أوروبا 2024 : أكثر من مليوني طلب لحضور المقابلات

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 14:11 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم /يويفا/ يوم الجمعة تلقيه أكثر من مليوني طلب للحصول على تذاكر من (206) دول لحضور مباريات نهائيات بطولة أوروبا المقامة في ألمانيا صيف العام 2024.
وذكر الاتحاد في بيان له أن 2.3 مليون طلبا قدمت لحضور جميع المباريات والمباراة النهائية المقرر لها الرابع عشر من جوان المقبل، فيما شكل الجمهور الألماني النسبة الأكبر في طلبات حضور النهائي وافتتاح البطولة المقرر في 14 يونيو في مدينة ميونيخ، بواقع ما نسبته 65 بالمائة من خلال نافذة المبيعات الأولى يليه الجمهور الإنجليزي والفرنسي والإسباني والنمساوي، بالإضافة إلى
دول أخرى من خارج أوروبا هي الولايات المتحدة وكندا واستراليا والصين والمكسيك وبلغت طلباتها أكثر من نصف مليون طلب.

...

وتشكل طلبات التذاكر الخاصة بالمباراة النهائية في الملعب الأولمبي في برلين ضغطا يفوق سعة الملعب بمقدار (33) ضعفا على طاقة استيعابه.
ويشارك في البطولة الأكبر في أوروبا أفضل 24 منتخبا في القارة تأهل حتى الآن للنهائي منها حتى الآن سبعة منتخبات هي ألمانيا، والبرتغال، وبلجيكا، واسكتلندا، وفرنسا، وإسبانيا، وتركيا، فيما تتواصل التصفيات لحسم بقية المنتخبات التي ستتنافس في النهائيات.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275887


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
السبت 28 أكتوبر 2023 | 13 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:56
17:29
15:04
12:10
06:39
05:12
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-21
31°-21
33°-21
27°-20
28°-20
  • Avoirs en devises
    26716,9

  • (27 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35733 DT        1$ =3,18288 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 oct)   1918,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*