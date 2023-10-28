نيس في صدارة البطولة الفرنسية بفوز متأخر على كليرمو

تصدر نيس البطولة الفرنسية لكرة القدم مؤقتا بفضل هدف هشام بوداوي في الشوط الثاني ليمنحه الفوز 1-صفر على مضيفه كليرمو المتعثر يوم الجمعة.

ورفع نيس رصيده إلى 22 نقطة متفوقا بنقطتين على موناكو الذي سيواجه ليل غدا الأحد.

ويحتل كليرمو المركز قبل الأخير بخمس نقاط.

وسجل بوداوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.



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وحصل نيس على فرصة لافتتاح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول عندما ارتكب أليدو سيدو خطأ ضد بوداوي داخل المنطقة لكن ركلة الجزاء التي نفذها غايتان لابورد ذهبت بعيدا عن المرمى.

وحقق نيس بقيادة المدرب فرانشيسكو فاريولي بداية استثنائية للموسم حيث حافظ على سجله خاليا من الهزائم وخرج بشباك نظيفة سبع مرات وهو الأفضل في مسابقات البطولات الخمس الكبرى في أوروبا.

