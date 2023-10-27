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تطاوين: اكثر من سبعين مشاركا في رالي الدراجات الهوائية

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 21:10 قراءة: 0 د, 42 ث
      
غادر مساء اليوم الجمعة رالي الدراجات الهوائية منطقة قرماسة بعد ان وصل الى ولاية تطاوين مساء امس الخميس قادما من منطقة ورجيجن من ولاية مدنين.

وقد شارك في هذا الرالي ذي الطابع الرياضي والسياحي اكثر من سبعين دراجا اغلبهم من الجنسية الفرنسية حسب ما افاد به المندوب الجهوي للسياحة ياسين الدغاري مراسل "وات" بالجهة.

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وقد شمل المسلك الذي اتبعه هذا الرالي قصر الحدادة شرقي معتمدية غمراسن الذي وصله المشاركون بعد ان قطعوا 32 كلم على دراجاتهم قادمين من قرية ورجيجن.

وامتدت المرحلة الثانية من قصر الحدادة الى قصر الفرش على طول 32 كلم ومنه الى قرية قرماسة التي منها انطلقت المرحلة الثالثة على طول 38 كلم في اتجاه قرية شنني عبر مسالك حجرية وعرة عبرالجبل الرابط بينهما وبذلك يختتم هذا الرالي الذي انطلق من ولاية مدنين يوم الاثنين الماضي وقطع خلال الاسبوع الجاري 191 كلم على الدراجات الهوائية.


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