"مكتوب سطا: مسيرة أستاذ رياضيات بين قرنين" لمحمد الجوه كتاب يروي مسيرة أحد الآباء المؤسسين للرياضيات التطبيقية في تونس

"مكتوب سطا: مسيرة أستاذ رياضيات بين قرنين" هو عنوان كتاب جديد للدكتور محمد الجوه، وهو يروي مسيرة أحد الآباء المؤسسين للرياضيات التطبيقية في تونس.



ويسلط الكتاب الوارد في 395 صفحة، والذي صدر هذه الأيام عن منشورات ليدرز، الضوء على باحث تونسي متميز "ساهم في تكوين أجيال من الأستاذة والجامعيين والمهندسين كما شارك في تأسيس المدارس والجامعات ومخابر البحوث في مجال الرياضيات".

وفي مراوحة بين ماهو شخصي وماهوعلمي وبحثي وأكاديمي، يروي الكاتب محمد الجوه الذي كيف كانت الرياضيات ولاتزال شغفه، مستعرضا عدة مراحل متميزة من سيرته الشخصية والجامعية وأحداث مهمة شهدها بنفسه في تونس والخارج وشخصيات علمية مرموقة عرفها .



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وتولى تقديم هذا الإصدار الوزير الأسبق أحمد فريعة الذي رافق المؤلف لسنوات طويلة، وقد اعتبر أنّ "هذا الكتاب سيساهم في إثراء النقاشات عن فترة مهمة في تاريخنا المشترك." وأضاف أنّ أكثر ما يلفت الانتباه هو الأسلوب الشيق والسلس الذي سرد به الدكتور محمد الجوه مسيرته وهو عالم رياضيات. "

ومن جهته قال الأستاذ إلياس الجويني أنّ الدكتورمحمد الجوه "أثناء إبحاره في محيط الرياضيات التطبيقية التقى بمجموعة من أفضل علماء الرياضيات من بينهم الدكاترة منجي الباونديالحائز مؤخرا على جائزة نوبل.

وأشار إلى أن الدكتور محمد الجوه كان أحد الآباء المؤسسين للرياضيات التطبيقية في تونس الى جانب أحمد فريعة وذلك من خلال إنشاء قسم الرياضيات التطبيقية في دبلوم الدراسات العليا ومخبر النمذجة الرياضية والعددية في العلوم الهندسية (LAMSIN). وبين أنه ساهم بشكل كبير في دعم الجامعات التونسية والاعتراف بمكانتها في العالم من خلال تحصلها على تصنيف كرسي اليونسكو "الرياضيات والتنمية" وتصنيفها مركزا إقليميا متميزا من قبل الوكالة الجامعية الفرنكوفونية."

"مكتوب سطا: مسيرة أستاذ رياضيات بين قرنين"، وفق الناشر هو كتاب يؤكد عزيمة النجاح وإرادة المساهمة في تشجيع الشباب على التشبع بالرياضيات التطبيقية والتألق في شتى مجالاتها.