بنزرت: النظر في الوضع الاجتماعي والمهني للعاملين في شركة إسمنت بنزرت

مثّل الوضع الاجتماعي والمهني للعاملين في شركة إسمنت بنزرت أبرز محاور جلسة عمل التأمت اليوم الجمعة بمقر الولاية برئاسة المعتمد الأوّل للولاية، الحبيب الحرشاني، وبحضور ممثلي الطرفين التنفيذي والاساسي للمنظمة الشغيلة وإدارة المؤسسة.



وتعهّد الطرف الإداري، خلال الجلسة، بعقد اجتماع مع الإدارات المعنية بحضور ممثلين عن النقابة الأساسية لتدارس مختلف النقاط المثارة حول الوضعية الفنية للمؤسسة، مع التأكيد على الحاجة الملحة للتمويلات، وقيامها بمراسلة وزارة المالية في الغرض عن طريق وزارة الاشراف لتوفير تلك التمويلات عن طريق الاقتراض البنكي.

كما اشارت مصالح الشركة إلى أنها بصدد استيراد كميات من مادة " الكلنكر" لمواصلة الإنتاج وذلك عقب حصولها على موافقة مجلس الإدارة الذي تولى، في اطار التحكم في كلفة الإنتاج، الترخيص للمؤسسة بالقيام بشراءات فورية وذلك قصد تحسين تنافسية الشركة في المجال.



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وبشأن المطالب الاجتماعية والمهنية، تعهّدت الإدارة باقتراح التسميات المطابقة للتشريع الجاري به العمل، والقيام بالمناظرات الداخلية الخاصة بالاسلاك عن طريق لجنة متكوّنة من إطارات المؤسسة بحضور طرف من اللجنة الإدارية المتناصفة، وذلك تنفيذا للنقطة العاشرة من محضر رئاسة الحكومة بتاريخ 10 ديسمبر 2020، علاوة على الاتفاق بتولي النقابة الأساسية مقترحا رسميا بخصوص تمويلات إضافية للصندوق الاجتماعي على مجلس الإدارة، وعرض المطالب الجديدة للاعوان على انظار مجلس الإدارة في حالة عدم ورود رد بشأنها من قبل الحكومة.

كما تعهدت مصالح الإدارة باحترام دورية اجتماعات لجنة الصحة والسلامة المهنية وكلما دعت الحاجة لذلك، وتوفير وسائل الوقاية الشخصية للعملة الملزمين بحملها وارتدائها.