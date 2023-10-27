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الرابطة المحترفة الأولى: حكام مباريات الجولة الثامنة

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 17:10 قراءة: 0 د, 37 ث
      
في ما يلي حكام مباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى ، التي ستجرى على دفعتين، غدا السبت و بعد غد الأحد، انطلاقا من الساعة الثانية ونصف بعد الزوال:

السبت 28 أكتوبر
المجموعة الأولى
...

في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - المستقبل الرياضي بسليمان
الحكم: حمزة جعيد

في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - الأولمبي الباجي
الحكم: أمير العيادي

المجموعة الثانية
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزتي - النادي الرياضي الصفاقسي
الحكم: حسام بولعراس


الأحد 29 أكتوبر
المجموعة الأولى
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - الاتحاد الرياضي ببن قردان
الحكم: أحمد الذوادي

المجموعة الثانية:
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين - النجم الرياضي بالمتلوي
الحكم: وليد العوني


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