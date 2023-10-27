الرابطة المحترفة الأولى: حكام مباريات الجولة الثامنة

في ما يلي حكام مباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى ، التي ستجرى على دفعتين، غدا السبت و بعد غد الأحد، انطلاقا من الساعة الثانية ونصف بعد الزوال:



السبت 28 أكتوبر

المجموعة الأولى



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في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي - المستقبل الرياضي بسليمان

الحكم: حمزة جعيد



في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الرياضي الساحلي - الأولمبي الباجي

الحكم: أمير العيادي



المجموعة الثانية

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي الرياضي البنزتي - النادي الرياضي الصفاقسي

الحكم: حسام بولعراس





الأحد 29 أكتوبر

المجموعة الأولى

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي - الاتحاد الرياضي ببن قردان

الحكم: أحمد الذوادي



المجموعة الثانية:

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الاتحاد الرياضي بتطاوين - النجم الرياضي بالمتلوي

الحكم: وليد العوني

