الرابطة المحترفة الأولى: حكام مباريات الجولة الثامنة

في ما يلي حكام مباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى ، التي ستجرى على دفعتين، غدا السبت و بعد غد الأحد، انطلاقا من الساعة الثانية ونصف بعد الزوال:
السبت 28 أكتوبر
المجموعة الأولى
السبت 28 أكتوبر
المجموعة الأولى
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - المستقبل الرياضي بسليمان
الحكم: حمزة جعيد
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - الأولمبي الباجي
الحكم: أمير العيادي
المجموعة الثانية
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزتي - النادي الرياضي الصفاقسي
الحكم: حسام بولعراس
الأحد 29 أكتوبر
المجموعة الأولى
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - الاتحاد الرياضي ببن قردان
الحكم: أحمد الذوادي
المجموعة الثانية:
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين - النجم الرياضي بالمتلوي
الحكم: وليد العوني
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