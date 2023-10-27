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توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة أممية معنية بالقضايا الحضرية وبلدية تونس والإعلان عن إنجاز مشروع " كرامتي" في حي هلال

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 17:05 قراءة: 0 د, 32 ث
      
من المقرر أن يوقع "موئل" الأمم المتحدة في تونس (الوكالة الأممية المعنية بالقضايا الحضرية( مذكرة تفاهم مع بلدية تونس يوم الثلاثاء المقبل.

وبالتوازي مع التوقيع على المذكرة سيتم الإعلان عن إنجاز مشروع " كرامتي" الذي يهدف إلى تطوير أماكن عامة صحية ونوعية تتكيف مع احتياجات الفتيات والنساء والأطفال في الحي الشعبي "حي هلال" بالعاصمة تونس.

...

ويعتمد هذا المشروع على عملية تشاركية لتحديد واقع الاحتياجات المحلية وتصميم حلول مكيفة مع مراعاة الأولويات المحلية للتنمية المستدامة وتعزيز المرونة الحضرية.

وسيشارك في مراسم توقيع مذكرة التفاهم ممثلين عن بلدية تونس وولاية تونس ومختلف مصالح التهيئة الترابية والتخطيط العمراني في مدينة تونس، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة وشركاء المشروع.




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