أريانة: الدورة الثانية لمهرجان مسرح الطفل بسكرة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر

تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة بالتعاون مع المكتبة العمومية دار فضال وبلدية سكرة من 29 أكتوبر الجاري إلى غاية يوم 1 نوفمبر 2023 الدورة الثانية لمهرجان مسرح الطفل بسكرة ARTOMYMOS

وتنطلق الأحد صباحا الورشات مصحوبة بمعرض عرائسي للمركز الوطني لفن العرائس وورشة خيال الظل من تأطير المسرحي عامر المثلوثي وورشة صنع وتحريك العرائس تحت إشراف الاستاذ هيثم وناسي وورشة الرقص المسرحي إشراف الفنان عبد العزيز التواتي.

أما حصة بعد الظهر فستشهد عرضا لمسرح الشارع بعنوان "باقي نستنى" إخراج سيف الدين وجيهي ومحمد يوسف بن عزيز من نادي Team art académie يلي ذلك ،عرض "مشهدية حلم" لنادي المسرح بالمكتبة العمومية دار فضال سكرة ثم عرض مسرحية "تامارا وتيمور" إخراج ريان عيشاوي إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بأريانة.





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ويتواصل يوم الإثنين 30 أكتوبر تنظيم الورشات، يليها معرض عرائسي للمركز الوطني لفن العرائس، ثم ندوة فكرية حول "مسرح الطفل بين المزاوجة التربوية و المسرحية "تشرف عليها الدكتورة يسر بن علي.

وتشهد الحصة المسائية عرض مسرحية "غابة الموز" اخراج حسان السلامي تأليف رياض السمعلي وإدارة انتاج معز جاب الله.

أما يوم الثلاثاء 31 أكتوبر فسيتم بعد الورشات تنظيم معرض عرائسي للمركز الوطني لفن العرائس قبل أن يتابع الحاضرون مسرحية "بئر العجائب" اخراج محمد يوسف بن عزيز نادي Team art académie ثم عرض مسرحية "القيتارة السحرية" لشركة كاريزما للإنتاج وإخراج الاستاذ محمد الحبيب المنصوري.

