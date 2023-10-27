Babnet

الرابطة المحترفة الثانية - الجولة الرابعة ..تعيين الحكام

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 15:49 قراءة: 1 د, 12 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستقام يومي السبت والأحد انطلاقا من الساعة الثانية ونصف بعد الزوال:

المجموعة الأولى
السبت 28 أكتوبر
...

في ملعب الطيب بن عمار العمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - الهلال الرياضي بمساكن / الحكم خليل بن عامر
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل - النادي الرياضي القربي / فرج عبد اللاوي
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - الأمل الرياضي بحمام سوسة / احمد ناصفي
في الملعب البلدي بطبرقة
المرجان الرياضي بطبرقة - النادي الرياضي بحمام الأنف / حسني نايلي
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - نادي سبورتينغ بن عروس / علي مختار
الجمعية الرياضية باريانة (معفاة )

الأحد 29 أكتوبر
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - جندوبة الرياضية / اسماعيل بوقلية

- المجموعة الثانية /
السبت 28 اكتوبر
في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بالرجيش / منتصر بلعربي

الأحد 29 أكتوبر
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الهلال الرياضي الشابي الحكم/ مراد جربي
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الملعب القابسي / خالد قويدر
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد - الأمل الرياضي بالرقبة / بدر الدين عبد الحميد
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - الأمل الرياضي بجربة / بديس بن صالح
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي - النسر الرياضي بجلمة / رضا شويحي
نادي المحيط القرقني (معفى)


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275846


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 27 أكتوبر 2023 | 12 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:05
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet29°
24° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
27°-21
30°-20
33°-23
28°-21
  • Avoirs en devises
    26716,9

  • (27 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35733 DT        1$ =3,18288 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 oct)   1918,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*