الرابطة المحترفة الثانية - الجولة الرابعة ..تعيين الحكام

في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستقام يومي السبت والأحد انطلاقا من الساعة الثانية ونصف بعد الزوال:
المجموعة الأولى
السبت 28 أكتوبر
المجموعة الأولى
السبت 28 أكتوبر
في ملعب الطيب بن عمار العمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - الهلال الرياضي بمساكن / الحكم خليل بن عامر
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل - النادي الرياضي القربي / فرج عبد اللاوي
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - الأمل الرياضي بحمام سوسة / احمد ناصفي
في الملعب البلدي بطبرقة
المرجان الرياضي بطبرقة - النادي الرياضي بحمام الأنف / حسني نايلي
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - نادي سبورتينغ بن عروس / علي مختار
الجمعية الرياضية باريانة (معفاة )
الأحد 29 أكتوبر
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - جندوبة الرياضية / اسماعيل بوقلية
- المجموعة الثانية /
السبت 28 اكتوبر
في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بالرجيش / منتصر بلعربي
الأحد 29 أكتوبر
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الهلال الرياضي الشابي الحكم/ مراد جربي
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الملعب القابسي / خالد قويدر
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد - الأمل الرياضي بالرقبة / بدر الدين عبد الحميد
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - الأمل الرياضي بجربة / بديس بن صالح
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي - النسر الرياضي بجلمة / رضا شويحي
نادي المحيط القرقني (معفى)
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