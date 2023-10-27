الرابطة المحترفة الثانية - الجولة الرابعة ..تعيين الحكام

في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستقام يومي السبت والأحد انطلاقا من الساعة الثانية ونصف بعد الزوال:



المجموعة الأولى

السبت 28 أكتوبر



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في ملعب الطيب بن عمار العمران

الشبيبة الرياضية بالعمران - الهلال الرياضي بمساكن / الحكم خليل بن عامر

في ملعب وادي الليل الاصطناعي

المستقبل الرياضي بوادي الليل - النادي الرياضي القربي / فرج عبد اللاوي

في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي - الأمل الرياضي بحمام سوسة / احمد ناصفي

في الملعب البلدي بطبرقة

المرجان الرياضي بطبرقة - النادي الرياضي بحمام الأنف / حسني نايلي

في ملعب حمدة العواني بالقيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - نادي سبورتينغ بن عروس / علي مختار

الجمعية الرياضية باريانة (معفاة )



الأحد 29 أكتوبر

في ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - جندوبة الرياضية / اسماعيل بوقلية



- المجموعة الثانية /

السبت 28 اكتوبر

في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين

نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بالرجيش / منتصر بلعربي



الأحد 29 أكتوبر

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - الهلال الرياضي الشابي الحكم/ مراد جربي

في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين - الملعب القابسي / خالد قويدر

في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد - الأمل الرياضي بالرقبة / بدر الدين عبد الحميد

في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس - الأمل الرياضي بجربة / بديس بن صالح

في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الرياضي الجرجيسي - النسر الرياضي بجلمة / رضا شويحي

نادي المحيط القرقني (معفى)

