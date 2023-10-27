مناطق بولايات جندوبة وباجة وسليانة تسجل انقطاعا في توزيع ماء الشرب بداية من يوم 30 أكتوبر 2023

تشهد مدن بلطة بوعوان من ولاية جندوبة وعمدون ووادي الزرقاء ومجاز الباب وتستور وقبلاط من ولاية باجة وبوعرادة والعروسة من ولاية سليانة والمناطق الريفية المجاورة للمدن المذكورة، يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 انقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة منتصف النهار.



وعزت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها، الجمعة، هذا الانقطاع، الى برمجتها إنجاز أشغال ربط أجزاء من قناة جلب ذات قطر 1400مم على مستوى وادي باجة ووادي عجيل بباجة الجنوبية وربط المحطة الجديدة بالقوسة في إطار مشروعي تجديد قنوات جلب مياه سدّي كساب وبني مطير ومشروع المحاور الكبرى.





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وينتظر وفق المصدر ذاته، استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من منتصف نهار الأربعاء 1 نوفمبر 2023 بالنسبة لمعتمديتي عمدون وبلطة بوعوان، وبداية من الساعة السابعة مساء من يوم الخميس 2 نوفمبر 2023 بالنسبة لبقية المناطق المذكورة وذلك بعد استكمال الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.